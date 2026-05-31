Exrector de la UAEM Alejandro Vera sale libre por fallo federal

El fallo fue emitido por el Primer Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito, que determinó dejar sin efecto la vinculación a proceso

El exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Jesús Alejandro Vera Jiménez, obtuvo su libertad luego de que un tribunal federal revocó la vinculación a proceso que enfrentaba por el delito de delincuencia organizada, dentro de un expediente relacionado con el caso conocido como la Estafa Maestra.

La resolución ordenó su liberación inmediata al considerar que la Fiscalía General de la República no acreditó elementos suficientes para sostener la acusación en su contra, particularmente sobre la presunta existencia de una estructura criminal y la participación directa del exrector en los hechos señalados.

Tribunal revoca proceso contra exrector de la UAEM

El fallo fue emitido por el Primer Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito, con sede en Toluca, que determinó dejar sin efecto la vinculación a proceso dictada en noviembre de 2025 por una jueza federal.

Los magistrados resolvieron emitir un auto de no vinculación a proceso por el delito de delincuencia organizada con fines de operaciones con recursos de procedencia ilícita, al concluir que la acusación no fue sustentada con datos suficientes.

Uno de los puntos centrales de la resolución fue que no bastaba con señalar la participación de varias personas en presuntos actos irregulares, sino que era necesario demostrar la existencia de una organización criminal con estructura, permanencia y finalidad delictiva específica.

¿Por que fue detenido Alejandro Vera?

La investigación contra Vera Jiménez surgió por convenios celebrados entre la UAEM y dependencias federales durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, dentro del esquema de presunto desvío de recursos públicos conocido como la Estafa Maestra.

Uno de los contratos revisados estaba relacionado con recursos por aproximadamente 77.8 millones de pesos, vinculados a programas federales de desarrollo social. La Fiscalía sostenía que parte del dinero habría sido triangulado mediante empresas subcontratadas.

Sin embargo, el tribunal consideró que no se acreditó de manera suficiente que el exrector hubiera firmado el convenio que originó la acusación, ni que participara directamente en procesos de licitación, adjudicación de contratos o transferencias bancarias posteriores.

Cuestionan elementos sobre delincuencia organizada y lavado

La resolución también analizó la acusación relacionada con operaciones con recursos de procedencia ilícita. Los magistrados observaron que los recursos investigados provenían originalmente de presupuesto federal, por lo que no quedó claramente configurado el origen ilícito planteado por la Fiscalía.

Con esa valoración, el tribunal determinó que no había elementos suficientes para mantener a Vera Jiménez sujeto a proceso por los delitos señalados, lo que derivó en la orden de liberación inmediata.

El exrector había sido detenido en noviembre de 2025 en Cuautla, Morelos, y permaneció aproximadamente seis meses bajo prisión preventiva mientras se resolvía la apelación presentada por su defensa.

Aunque el fallo favorece al exrector y deja sin efecto la vinculación a proceso por delincuencia organizada, la resolución no equivale a una absolución definitiva de todos los señalamientos relacionados con el caso.

El tribunal emitió el auto de no vinculación sin efectos de sobreseimiento, lo que significa que la Fiscalía aún podría continuar con investigaciones si llegara a reunir nuevos elementos de prueba.

El caso de Alejandro Vera se mantiene como uno de los expedientes más relevantes derivados de la Estafa Maestra, tanto por su impacto en la UAEM como por el debate judicial sobre la forma en que la Fiscalía buscó acreditar delitos graves a partir de convenios administrativos y presuntas triangulaciones de recursos públicos.