La Universidad Politécnica de Puebla informó mediante comunicado la baja definitiva del estudiante tras concluir investigaciones internas del caso.

La Universidad Politécnica de Puebla (UPPue) determinó la baja definitiva del estudiante involucrado en un caso de maltrato animal que circula en redes sociales, tras concluir las investigaciones internas iniciadas luego de tener conocimiento de los hechos el pasado 29 de octubre de 2026, informó la institución mediante un comunicado oficial.

De acuerdo con el pronunciamiento universitario, la agresión hacia el animal quedó registrada en un video grabado de noche en un área exterior con bancas y zonas arboladas, donde se observa a un perro en el suelo y a una persona que se aproxima y le lanza una patada que provoca los quejidos del can.

Al tomar conocimiento del caso a finales de octubre, la universidad activó sus protocolos institucionales y abrió el procedimiento correspondiente con apego a la normatividad interna y al debido proceso.

Deslindan al personal institucional y reiteran rechazo a la violencia

En el mismo documento, la UPPue rechazó enérgicamente cualquier expresión de violencia, crueldad o maltrato hacia los animales al considerar que dichas conductas son contrarias a los valores de la comunidad universitaria, y desmintió de forma categórica las versiones que intentan vincular al exalumno con integrantes del personal de la institución.

Finalmente, la universidad reiteró su compromiso con la legalidad, la transparencia y la formación de estudiantes con empatía y respeto hacia todas las formas de vida, subrayando que el alumno sancionado ya no forma parte de su comunidad académica.