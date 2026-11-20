Nancy Nápoles fue vinculada a proceso en julio; la Fiscalía mexiquense también investiga a cinco personas por el presunto desfalco de 40 millones de pesos

Este jueves, Morena aprobó la expulsión de la alcaldesa de Tenancingo, Estado de México, Nancy Nápoles Pacheco, quien fingió un secuestro para justificar un desfalco en el municipio por 40 millones de pesos.

Por este hecho, Nápoles Pacheco fue vinculada a proceso el pasado 9 de julio.

La expulsión fue determinada como medida cautelar derivada de conductas que contravienen los principios fundamentales de los estatutos de este partido, así como sus compromisos éticos de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

Previo a su expulsión, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, realizó una solicitud a la Comisión Nacional para comenzar el procedimiento de suspensión de derechos partidarios de Nancy Nápoles Pacheco.

“En Morena no habrá tolerancia frente a conductas que contravengan los principios que dieron origen a nuestro Movimiento. Nuestro compromiso es con la legalidad, la ética pública y la confianza que millones de mexicanas y mexicanos han depositado en este proyecto de transformación”, señaló.

Investigan a alcaldesa por simulación de secuestro

En julio pasado, Nancy Nápoles fue vinculada a proceso por el delito de simulación de secuestro, en una audiencia que se efectuó de manera privada a petición de la defensa legal de la alcaldesa, al argumentar que las investigaciones sobre el caso aún continúan.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que abrió una investigación contra la edil.

La Fiscalía también inició una investigación en contra de cinco personas por presuntamente simular su secuestro para obtener 40 millones de pesos del erario municipal.

La dependencia confirmó que por este hecho tres personas identificadas como Karla Valeria “N”, Víctor Manuel “N” y Christian “N” fueron detenidas, mientras que José Roberto “N” (esposo de la presidenta municipal) y Oscar “N” cuentan con órdenes de aprehensión vigentes.