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Expresa México condolencias a España por accidente ferroviario

Por: Diana Valeria Leyva

28 Octubre 2026, 09:44

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La Embajada de México en España hizo un llamado a los connacionales a comunicarse a las líneas telefónicas en caso de que requieran ayuda

Expresa México condolencias a España por accidente ferroviario

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) expresó este miércoles sus condolencias a España por el fatal accidente ferroviario que acabó con la vida de decenas de personas.

A través de redes sociales, la cancillería mexicana expresó su solidaridad con los familiares de las víctimas, luego de que dos trenes de alta velocidad chocaran en la provincia de Toledo.

Por su parte, la Embajada de México en España hizo un llamado a los connacionales a comunicarse a las líneas telefónicas en caso de que requieran ayuda.

"A la comunidad mexicana en España:

Renfe ha habilitado el teléfono 900 101 020, dentro del Plan de Asistencia a las Víctimas de Accidentes Ferroviarios y sus Familiares.

Para recibir asistencia consular, comunicarse al teléfono +34 660 862 625

La Embajada de México en España expresa su más sentido pésame a los familiares y seres queridos de las víctimas del accidente ferroviario de Urda

Este accidente ocurrió en la provincia de Toledo, donde 64 personas perdieron la vida y 80 resultaron heridas luego de que dos trenes de alta velocidad de las compañías Renfe e Iryo colisionaran.

Las investigaciones continúan para esclarecer cómo ocurrió el impacto y por qué uno de los trenes se encontraba detenido en la vía.

Ante esto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, canceló su agenda para concentrarse en la atención de la emergencia y expresó su solidaridad con las víctimas y sus familias.

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