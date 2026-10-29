Expresa México condolencias a España por accidente ferroviario

La Embajada de México en España hizo un llamado a los connacionales a comunicarse a las líneas telefónicas en caso de que requieran ayuda

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) expresó este miércoles sus condolencias a España por el fatal accidente ferroviario que acabó con la vida de decenas de personas.

A través de redes sociales, la cancillería mexicana expresó su solidaridad con los familiares de las víctimas, luego de que dos trenes de alta velocidad chocaran en la provincia de Toledo.