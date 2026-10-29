Expresa México condolencias a España por accidente ferroviario

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) expresó este miércoles sus condolencias a España por el fatal accidente ferroviario que acabó con la vida de decenas de personas.
A través de redes sociales, la cancillería mexicana expresó su solidaridad con los familiares de las víctimas, luego de que dos trenes de alta velocidad chocaran en la provincia de Toledo.
La @SRE_mx expresa sus condolencias al pueblo y al Gobierno de España por el lamentable accidente ferroviario ocurrido en Urda, Toledo. México manifiesta toda su solidaridad con las personas afectadas, sus familias y la sociedad española en este difícil momento. Las y los connacionales que requieran asistencia o protección consular pueden comunicarse con @EmbaMexEsp: ☎️ +34 660 862 625— Relaciones Exteriores (@SRE_mx) October 28, 2026
Por su parte, la Embajada de México en España hizo un llamado a los connacionales a comunicarse a las líneas telefónicas en caso de que requieran ayuda.
"A la comunidad mexicana en España:
Renfe ha habilitado el teléfono 900 101 020, dentro del Plan de Asistencia a las Víctimas de Accidentes Ferroviarios y sus Familiares.
Para recibir asistencia consular, comunicarse al teléfono +34 660 862 625
La Embajada de México en España expresa su más sentido pésame a los familiares y seres queridos de las víctimas del accidente ferroviario de Urda
October 28, 2026
Este accidente ocurrió en la provincia de Toledo, donde 64 personas perdieron la vida y 80 resultaron heridas luego de que dos trenes de alta velocidad de las compañías Renfe e Iryo colisionaran.
Las investigaciones continúan para esclarecer cómo ocurrió el impacto y por qué uno de los trenes se encontraba detenido en la vía.
Ante esto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, canceló su agenda para concentrarse en la atención de la emergencia y expresó su solidaridad con las víctimas y sus familias.
Te recomendamos: Al menos 64 muertos en accidente ferroviario en España