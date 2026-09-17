Explota remolque con pirotecnia en Arroyo Zarco, Edomex

Cinco personas resultaron con heridas leves tras la explosión de cohetones que serían utilizados en los festejos patrios de Arroyo Zarco

La explosión de material pirotécnico destinado a los festejos patrios dejó cinco personas con heridas leves en la comunidad de Arroyo Zarco, en el norte del Estado de México.

De acuerdo con Adrián Hernández, coordinador general de Protección Civil del Estado de México, el incidente ocurrió cuando cinco cohetones que eran trasladados en un remolque detonaron antes de ser utilizados durante las celebraciones programadas para esta noche.

La explosión alcanzó a cinco personas, quienes sufrieron lesiones leves y fueron atendidas en el sitio por los cuerpos de emergencia.

Aseguran la pirotecnia que no detonó

El estruendo provocó alarma entre los habitantes de la comunidad, especialmente debido a la explosión registrada recientemente en el municipio vecino de Temascalcingo.

Tras el reporte, autoridades y equipos de emergencia acudieron al lugar para atender a los afectados y asegurar el material pirotécnico que permaneció sin explotar.

El incidente ocurre apenas 10 días después de otra explosión registrada en la comunidad de Santa María Caschendá, en Temascalcingo.

En aquel hecho, ocurrido durante la fiesta patronal de Nuestra Señora de la Luz, 10 personas murieron y 81 resultaron lesionadas.