Explota pipa y provoca cierre de carretera México-Puebla

De momento no se tiene información de víctimas mortales, aunque el paso fue totalmente cerrado en ambos sentidos a la altura de la caseta San Marcos

La autopista México–Puebla permanece cerrada en ambos sentidos luego de que una pipa cargada con combustible volcó y explotó a la altura del kilómetro 48, en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México. Hasta el momento no se ha confirmado si hay personas heridas.

Columna de humo visible desde varios puntos

La explosión generó una columna de humo de grandes proporciones, la cual fue visible desde distintas zonas del Edomex y del oriente de la Ciudad de México. Automovilistas que circulaban por la zona reportaron el hecho a través de redes sociales y compartieron videos que muestran el momento posterior al estallido.

Bomberos de Ixtapaluca y equipos de emergencia acudieron al lugar para enfriar la zona y trabajar en el control total del fuego. Autoridades también buscan localizar al conductor de la unidad, quien presuntamente habría caído hacia una barranca en la zona del accidente.

México-Puebla carretera cerrada, accidente al parecer con una pipa pic.twitter.com/4WCagpSJvI — BETOVEGA (@Bethovg) November 9, 2025

Cierre vial y desvíos obligatorios

Conductores señalaron que el acceso fue bloqueado desde la caseta de San Marcos. Los vehículos están siendo desviados hacia la carretera federal.

Autoridades federales informaron sobre rutas alternas mientras continúan las maniobras:

Hacia Ciudad de México: desvío a la altura del kilómetro 63, en el poblado Río Frío.

Hacia Puebla: cierre desde la Plaza de Cobro San Marcos con desvío hacia Chalco.

De forma preliminar, estiman que las labores de emergencia podrían extenderse alrededor de una hora más.