Explota pipa de gas en la Texcoco-Calpulalpan; deja dos muertos

Una pipa de gas LP explotó en la carretera Texcoco-Calpulalpan, a la altura del kilómetro 31, dejando dos personas muertas y una mujer lesionada

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Una pipa cargada con gas LP explotó la mañana de este sábado sobre la carretera Texcoco-Calpulalpan, a la altura del kilómetro 31, en la comunidad de Santa Inés, en una zona de curvas con dirección hacia Texcoco, Estado de México.

El accidente dejó un saldo preliminar de dos personas fallecidas y una mujer lesionada, según reportes de las autoridades.

Víctimas y daños

En el lugar murieron calcinados el conductor del tractocamión y su acompañante, quienes quedaron entre los restos de la unidad siniestrada.

La pipa, un tractocamión Freightliner de la empresa Global, transportaba aproximadamente 24 mil litros de gas LP.

Además, una mujer de 33 años, vecina de la comunidad de Santa Inés, resultó lesionada tras ser alcanzada por una esquirla metálica mientras transitaba por la zona. Fue trasladada al Hospital Guadalupe Victoria en Texcoco para recibir atención médica.

Incendio y cierre de vialidad

La explosión provocó también el incendio de un establecimiento de comida conocido como “Las Casuelitas”, dedicado a la venta de tacos de guisado.

Elementos de Protección Civil y Bomberos de Texcoco y Tepetlaoxtoc acudieron al lugar para realizar labores de control del incendio y quema controlada del combustible remanente.

Como medida de seguridad, ambos carriles con dirección hacia Texcoco fueron cerrados, mientras las autoridades mantienen la zona acordonada.

Las autoridades continúan con las indagatorias para determinar las causas que provocaron la explosión de la unidad.