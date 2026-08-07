Explota pipa de gas en Cuernavaca y deja 20 heridos

El siniestro dejó personas con quemaduras de primero, segundo y tercer grado; cuerpos de emergencia realizan recorridos para descartar más afectados

Una pipa de gas explotó este jueves en Cuernavaca, Morelos, dejando un saldo preliminar de 20 personas lesionadas, quienes presentan quemaduras de primer, segundo y tercer grado.

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, confirmó el incidente y señaló que cuerpos de emergencia de la Coordinación de Protección Civil del estado se trasladaron al lugar para atender la situación.

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento de la explosión y una columna de humo visible a varios metros de distancia, mientras el vehículo que transportaba la pipa permanecía envuelto en llamas.

Realizan recorridos para descartar más personas afectadas

Tras el siniestro, las autoridades pidieron a la población evitar la zona para facilitar el trabajo de los cuerpos de emergencia y permitir el desarrollo de las labores de seguridad.

De acuerdo con el reporte preliminar, las 20 personas heridas presentan quemaduras de primer, segundo y tercer grado, por lo que permanecerán bajo valoración y recibirán tratamiento especializado.

Además, brigadas de emergencia realizan recorridos casa por casa para descartar que haya personas o animales de compañía lesionados dentro de las viviendas, así como para verificar posibles daños provocados por la onda expansiva.

Bomberos lograron controlar el incendio provocado por la explosión, aunque las labores operativas continúan para garantizar la seguridad de los habitantes de la zona.

IMSS atiende a cinco personas

Por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que cinco personas reciben atención médica en el Hospital General Regional con Medicina Familiar No. 1 de Cuernavaca.