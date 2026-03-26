Explota gasera en Chalco; investigan causas del siniestro

Explosión en gasera de Chalco moviliza a cuerpos de emergencia; reportan daños en viviendas y continúan investigaciones sobre el origen del estallido

La mañana de este miércoles 25 de marzo de 2026, alrededor de las 05:30 horas, se registró la explosión de una gasera en el municipio de Chalco, Estado de México, lo que generó una intensa movilización de cuerpos de seguridad y emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro ocurrió en una instalación ubicada entre las avenidas Aquiles Serdán y Tierra y Libertad, en la colonia Emiliano Zapata.

Tras el estallido, elementos de la Policía Municipal y de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) acordonaron el área para evitar mayores riesgos a la población.

Asimismo, personal del Ejército mexicano acudió al lugar para resguardar la zona, mientras se llevaban a cabo labores de atención y evaluación de daños.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran afectaciones en diversas viviendas cercanas al sitio de la explosión, lo que ha generado preocupación entre los habitantes de la zona.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado la existencia de víctimas mortales. En un inicio se reportaron dos posibles lesionados, aunque la información no ha sido detallada oficialmente.

Investigación en curso sobre las causas

Las autoridades informaron que las investigaciones para determinar el origen del estallido continúan en proceso. Entre las hipótesis preliminares se encuentra una posible falla durante maniobras de abastecimiento de un autotanque o un desperfecto en las líneas de conducción de combustible.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que desplegó una Misión de Enlace y Coordinación (ECO) en la zona afectada, con el objetivo de trabajar de manera conjunta con autoridades de los tres niveles de gobierno.

🚨 La @CNPC_MX de la @SSPCMexico despliega una #MisiónECO a #Chalco, Edoméx, tras la explosión e incendio en una gasera de la Col. Emiliano Zapata.



Mantenemos coordinación con autoridades locales para la atención de la población. pic.twitter.com/1VttqfLCFB — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) March 25, 2026

A través de sus canales oficiales, la dependencia señaló que se mantiene la coordinación para la atención de la población afectada tras la explosión e incendio registrados en la gasera.