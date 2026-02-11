Explota ducto de Pemex en Oaxaca; hay tres muertos y seis heridos

Este martes por la tarde, un ducto de Pemex, ubicado en la localidad de Loma Larga, del municipio de El Barrio de la Soledad, en Oaxaca, explotó y provocó un gran incendio que dejó daños materiales y humanos.
De acuerdo con información preliminar proporcionada por la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) el saldo al momento es de tres personas sin vida y seis heridos.
¿Por qué explotó el ducto?
Según informaron las autoridades, el incidente ocurrió durante una limpieza de rutina y mantenimiento interno de la tubería, lo cual provocó una explosión que se convirtió en un incendio, debido a que está cercano a una estación de rebombeo.
Hasta el lugar acudió personal del Heroico Cuerpo de Bomberos de Oaxaca, quienes rápidamente lograron controlar las llamas y delimitaron la zona para prevenir un riesgo todavía mayor. Las maniobras continúan en la zona.
¿Qué pasó con los heridos?
Los heridos fueron trasladados a diferentes clínicas particulares para su evaluación y atención médica. En tanto, La CEPCyGR mantiene coordinación permanente con las instancias correspondientes para el seguimiento de la situación.