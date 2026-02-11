Explota ducto de Pemex en Oaxaca; hay tres muertos y seis heridos

Los heridos fueron trasladados a diferentes clínicas particulares para su evaluación y atención médica, en tanto, las labores para sofocar las llamas continúan

Este martes por la tarde, un ducto de Pemex, ubicado en la localidad de Loma Larga, del municipio de El Barrio de la Soledad, en Oaxaca, explotó y provocó un gran incendio que dejó daños materiales y humanos.

De acuerdo con información preliminar proporcionada por la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) el saldo al momento es de tres personas sin vida y seis heridos.

¿Por qué explotó el ducto?

Según informaron las autoridades, el incidente ocurrió durante una limpieza de rutina y mantenimiento interno de la tubería, lo cual provocó una explosión que se convirtió en un incendio, debido a que está cercano a una estación de rebombeo.

Hasta el lugar acudió personal del Heroico Cuerpo de Bomberos de Oaxaca, quienes rápidamente lograron controlar las llamas y delimitaron la zona para prevenir un riesgo todavía mayor. Las maniobras continúan en la zona.

¿Qué pasó con los heridos?

Los heridos fueron trasladados a diferentes clínicas particulares para su evaluación y atención médica. En tanto, La CEPCyGR mantiene coordinación permanente con las instancias correspondientes para el seguimiento de la situación.