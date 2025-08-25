Explota cisterna de huachicol en el Estado de México

Una cisterna con combustible ilegal explotó en Coyotepec, Edomex; tres vehículos calcinados y fuerte columna de humo movilizan a cuerpos de emergencia

Una intensa columna de humo negro alertó a vecinos de la Presa San Guillermo, en el norte del municipio de Coyotepec, luego de la explosión e incendio de una cisterna que almacenaba combustible presuntamente de manera ilegal.

El siniestro ocurrió alrededor del mediodía del sábado 23 de agosto, cuando residentes reportaron a Protección Civil y Bomberos un fuerte estruendo seguido de llamas. En el lugar, los cuerpos de emergencia encontraron al menos tres vehículos completamente calcinados, entre ellos dos autos particulares y una camioneta.

Debido a la naturaleza del combustible involucrado, los bomberos de Coyotepec y Teoloyucan trabajan para controlar el fuego de manera segura, permitiendo que la gasolina restante se queme bajo supervisión, ya que se desconoce la cantidad exacta que contenía la cisterna al momento de la explosión.

Autoridades locales, estatales y federales, incluyendo policías, Guardia Nacional y Ejército Mexicano, se desplegaron en la zona para resguardar el área y apoyar en las labores de contención. Personal de Pemex también se sumó para evaluar la situación y brindar apoyo especializado.

Hasta ahora no se han confirmado víctimas ni heridos. Las autoridades investigan si el incidente podría estar relacionado con un caso similar ocurrido el pasado 14 de marzo en el Barrio Analco, donde se detectó la extracción ilegal de combustible de un ducto de Pemex.

La Fiscalía y la Policía local buscan esclarecer la posible vinculación entre ambos hechos y determinar si existe un patrón de delincuencia organizada operando en la región.