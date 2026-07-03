Explota artefacto frente a oficinas de la CFE en Durango

Un artefacto detonó frente a una sede de la CFE en Gómez Palacio, causando daños materiales y un operativo de seguridad; no hubo personas lesionadas

Un artefacto explosivo detonó la mañana de este jueves frente a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Gómez Palacio, Durango, lo que provocó una intensa movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia.

El incidente ocurrió poco después de las 10:00 horas sobre el bulevar Miguel Alemán, en el Parque Industrial de la ciudad. Trabajadores de la paraestatal reportaron haber escuchado un fuerte estruendo que inicialmente atribuyeron al paso del tren que circula cerca del lugar.

Daños en la fachada y cristales

Posteriormente, los empleados detectaron afectaciones en los cristales y en la fachada del inmueble, por lo que solicitaron la intervención de las autoridades.

Al sitio acudieron elementos de la Dirección de Seguridad y Protección Ciudadana, Policía Estatal, Policía Investigadora de Delitos, Ejército Mexicano y personal de Protección Civil, quienes implementaron un operativo para asegurar el área.

Autoridades inspeccionan el lugar

La zona fue acordonada mientras las autoridades entrevistaban a los trabajadores e inspeccionaban el inmueble. Durante la revisión se confirmó que la detonación ocurrió en el exterior de las oficinas, sobre la banqueta, y que los daños en el edificio fueron ocasionados por las esquirlas.

Aunque la información no ha sido oficializada, algunos elementos de seguridad señalaron que el objeto detonado correspondería a un artefacto explosivo de fabricación casera que presuntamente fue arrojado desde un vehículo.

Como parte de los protocolos de seguridad, las oficinas fueron evacuadas y se llevó a cabo una revisión para descartar la existencia de otros objetos similares en la zona.

Hasta el momento, las autoridades informaron que no se registraron personas lesionadas y continúan con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.