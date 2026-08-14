Explosión sacude restaurante en Roma Norte, CDMX; hay 13 heridos

Autoridades informaron sobre un incendio derivado de un posible flamazo en el área de la cocina que dejó varios lesionados

Al menos 13 personas resultaron heridas a causa de una explosión registrada dentro de un restaurante de la colonia Roma Norte, de la Ciudad de México.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) este siniestro ocurrió en el establecimiento denominado "La Cabrera Casa de Carne", ubicado sobre la avenida Álvaro Obregón 21-1.

📰 Boletín Informativo || ATIENDE SGIRPC DEFLAGRACIÓN EN ESTABLECIMIENTO DE COLONIA ROMA NORTE.



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