Explosión por pirotecnia en Oaxaca deja tres muertos

Una explosión por pirotecnia en San Mateo Sosola, Oaxaca, dejó tres personas fallecidas y una más herida; autoridades activaron la red hospitalaria

Una explosión por pirotecnia registrada la tarde de este sábado 7 de febrero de 2026 en el municipio de San Mateo Sosola, Oaxaca, dejó un saldo de tres personas fallecidas y una más lesionada.

El hecho fue confirmado por el gobernador del estado, Carlos Salomón Jara, a través de un mensaje difundido en sus redes sociales, donde informó que las autoridades estatales atendieron de inmediato la emergencia.

Respecto al accidente en San Mateo Sosola, donde se reportó una explosión por pirotecnia, he dado instrucciones precisas para que las instituciones correspondientes brinden el apoyo necesario a las personas afectadas y hemos activado la red hospitalaria en la zona.



— Salomón Jara Cruz (@salomonj) February 7, 2026

El mandatario estatal detalló que giró instrucciones para que las instituciones correspondientes brindaran apoyo a las personas afectadas y se activara la red hospitalaria en la zona.

“Respecto al accidente en San Mateo Sosola, donde se reportó una explosión por pirotecnia, he dado instrucciones precisas para que las instituciones correspondientes brinden el apoyo necesario a las personas afectadas y hemos activado la red hospitalaria en la zona”, señaló.

Asimismo, precisó que hasta el momento se reportan tres personas fallecidas y una lesionada, quien fue trasladada para recibir atención médica especializada.

Traslado de la persona herida

En una tarjeta informativa, el Gobierno de Oaxaca indicó que la persona lesionada fue llevada de inmediato al Hospital General de Asunción Nochixtlán para su valoración por personal médico especializado.

Por su parte, el Heroico Cuerpo de Bomberos de Oaxaca informó que el siniestro fue sofocado con el apoyo de una pipa, además de la colaboración de personal de Protección Civil Municipal de Asunción Nochixtlán.

Las autoridades no han detallado las causas que originaron la explosión; sin embargo, continúan las labores correspondientes en la zona.