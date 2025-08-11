Explosión por fuga de gas en León deja 4 heridos; bebé grave

Explosión por fuga de gas en León deja cuatro heridos, entre ellos un bebé de 2 años grave. Bomberos controlaron el fuego y atendieron a las víctimas

Una explosión causada por una fuga de gas dejó cuatro personas lesionadas en la colonia Valle de Jerez, en León, entre ellas un bebé de dos años que se encuentra en estado grave.

El incidente se registró alrededor de las 9:15 de la mañana de este domingo 10 de agosto, en la esquina de las calles Jerez de Almería y Jerez de la Frontera, en una vivienda donde se almacenaban tres tanques de gas de diferentes tamaños.

Según testigos, el flamazo ocurrió en la cocina ubicada en la parte trasera del inmueble, donde estaban Milagros, de 19 años, su bebé, así como Martín, de 59, y Alejandro, de 29.

Uno de los tanques sufrió una fuga que desató el estallido, alcanzando varios objetos en la cocina.

Vecinos y familiares alertaron al 911, y la Policía Municipal fue la primera en llegar al lugar, solicitando apoyo inmediato de Bomberos y Protección Civil.

Los equipos de emergencia controlaron el fuego mientras paramédicos atendían a los heridos.

Milagros y el bebé resultaron con quemaduras de segundo grado y están en estado delicado; los otros dos afectados se reportan estables.

Tras extinguir las llamas, los bomberos retiraron los tanques y enfriaron la zona para evitar riesgos adicionales.