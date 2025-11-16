Explosión en taquería de Mazatlán deja un muerto y cuatro heridos

Un incendio en una taquería de Avenida del Mar activó un amplio despliegue de emergencia y provocó afectaciones viales en la zona turística de Mazatlán.

Una persona perdió la vida y cuatro más resultaron heridas tras un incendio registrado al interior de una taquería ubicada sobre Avenida del Mar, en el Fraccionamiento Palos Prietos, una de las zonas más transitadas de Mazatlán. El siniestro ocurrió la noche de este sábado 15 de noviembre, según el reporte emitido al número de emergencias.

Elementos de Seguridad Pública, Bomberos y Protección Civil acudieron al lugar para atender la situación. Paramédicos trasladaron a varios de los lesionados a distintos hospitales de la ciudad, debido a la gravedad de las heridas.

#Mazatlán 🚨💥 Fuerte expl0sión en un local comercial; de manera preliminar se señala que un desperfecto en la instalación habría detonado el tanque de gas👇😯



Conoce más en nuestros espacios informativos. 📡 pic.twitter.com/AU1a6yoNxe — TV Azteca Sinaloa (@AztecaSinaloa) November 16, 2025

De acuerdo con la información preliminar, el fuego alcanzó al menos un par de tanques de gas dentro del establecimiento, lo que habría provocado una explosión que agravó el incendio y generó una fuerte movilización de cuerpos de auxilio.

La circulación vehicular en Avenida del Mar fue cerrada parcialmente en ambos sentidos mientras las autoridades trabajaban en la zona y se aseguraba el área para evitar nuevos riesgos. El personal de emergencias permaneció en el sitio en espera del arribo de peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes realizarán las investigaciones correspondientes para determinar el origen del siniestro.