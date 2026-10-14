Explosión en gasera de Coacalco moviliza a emergencias

Una explosión en una gasera de Coacalco, Estado de México, ocurrió tras la acumulación de gas en una pipa y fue captada en video por vecinos

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Una explosión registrada en una gasera de Coacalco, Estado de México, movilizó a los servicios de emergencia durante la mañana, luego de que se reportara un incidente relacionado con una acumulación de gas en una pipa.

El estallido ocurrió después de las 8:00 horas y fue captado en video por habitantes de la colonia Loma Bonita, quienes presenciaron el momento en que se produjo la explosión.

Acumulación de gas provocó la explosión

Ali Morales, coordinador de Protección Civil de Coacalco, explicó que el incidente se originó por una acumulación de gas en una pipa, situación que también afectó a una segunda unidad.

Tras el reporte, los cuerpos de emergencia acudieron al lugar para atender la situación y verificar las condiciones de seguridad en la zona.

Protección Civil reporta saldo blanco

De acuerdo con el funcionario, la emergencia fue controlada de manera inmediata y no se reportaron personas lesionadas ni fallecidas.

“Está totalmente controlado, al 100 por ciento. Gracias a Dios no hubo mayor problema; saldo blanco”, declaró Morales al informar sobre la situación.

El incidente dejó daños materiales tanto en las instalaciones de la gasera como en viviendas cercanas, según los primeros reportes.

Además de las dos pipas involucradas, los informes preliminares señalaron daños en un automóvil y una cuatrimoto que se encontraban en el establecimiento.

Las autoridades indicaron que la situación quedó bajo control. Hasta el momento, la información proporcionada no detalla el monto de los daños materiales ocasionados por la explosión.