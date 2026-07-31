Explosión de polvorín deja una mujer muerta en Cuernavaca

La explosión de un polvorín en Ocotepec dejó una mujer fallecida, dos personas gravemente heridas y al menos 10 con crisis nerviosa

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Una explosión registrada en un polvorín ubicado en un inmueble del poblado de Ocotepec, en el municipio de Cuernavaca, dejó como saldo una mujer fallecida, dos personas con lesiones graves y al menos otras 10 atendidas por crisis nerviosa.

El coordinador estatal de Socorros de la Cruz Roja, Mauricio Díaz Salgado, informó que la mujer perdió la vida en el lugar del incidente. Además, un hombre fue trasladado a un hospital con traumatismo craneoencefálico, luego de que una barda colapsara sobre él, mientras que un menor recibió atención médica por quemaduras.

Protección Civil confirma el fallecimiento

La Coordinación Estatal de Protección Civil confirmó el deceso e indicó que, tras recibir el reporte a través de los números de emergencia, personal operativo acudió de inmediato para atender la situación, evaluar los riesgos y proteger a la población de la zona.

Asimismo, informó que otras 10 personas fueron atendidas en el sitio por presentar crisis nerviosa derivada de la explosión.

Realizan inspecciones e investigación

En las labores de atención participaron elementos del Cuerpo de Bomberos, Protección Civil estatal y municipal, Cruz Roja Mexicana, Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes acordonaron el área y realizaron inspecciones para descartar riesgos adicionales en los inmuebles cercanos.

Las autoridades señalaron que se llevarán a cabo las investigaciones correspondientes para determinar las causas que originaron la explosión.

Habitantes de Ocotepec señalaron que la detonación ocurrió poco después de las 18:30 horas del miércoles y aseguraron que el estruendo hizo vibrar el suelo y sacudió varias viviendas cercanas al inmueble donde presuntamente se elaboraban cohetes y otros productos pirotécnicos.