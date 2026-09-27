Explosión de pirotecnia en Izcalli deja 24 lesionados

La explosión de cohetones durante una procesión en San Francisco Tepojaco dejó 24 personas lesionadas y un adolescente fallecido

El número de personas lesionadas por la explosión de pirotecnia registrada durante una procesión en San Francisco Tepojaco, Cuautitlán Izcalli, ascendió a 24, informó el presidente municipal Daniel Serrano Palacios.

El saldo incluye el fallecimiento de un adolescente de 15 años, mientras que 12 de las personas lesionadas son menores de edad. De acuerdo con el gobierno municipal, entre los afectados hay 14 mujeres y 10 hombres; en dos casos aún estaba pendiente confirmar la edad.

Los afectados recibieron atención en diferentes hospitales públicos y privados del Estado de México. El gobierno de Cuautitlán Izcalli reportó ingresos en el Hospital de Traumatología y Ortopedia de Lomas Verdes, el Hospital Vicente Villada, el Hospital San Rafael, Polimédica Lago y la Clínica Médica de Especialidades Micaela.

De acuerdo con el recuento municipal, seis personas fueron ingresadas en Lomas Verdes y 12 en el Hospital Vicente Villada. Otras tres fueron atendidas en el Hospital San Rafael, una en Polimédica Lago y otra en la Clínica Médica de Especialidades Micaela. Una persona recibió valoración de paramédicos.

Pirotecnia no fue autorizada por el municipio

Serrano Palacios afirmó que el uso de los cohetones no fue registrado ni autorizado por el gobierno municipal. Explicó que la procesión realizada el jueves correspondió a una actividad organizada por particulares con acompañamiento de una parroquia y que se dirigía hacia un jardín particular.

El alcalde señaló que las autoridades vecinales y el Consejo de Participación Ciudadana (Copaci) habían iniciado desde mayo los trámites correspondientes para los festejos patronales, cuya celebración estaba prevista para comenzar el viernes 25 de septiembre.

Por ello, indicó que el municipio no brindó acompañamiento oficial a la actividad del jueves.

Fiscalía investiga el traslado de los cohetones

El presidente municipal informó que un particular acudió ante la alcaldía y se identificó como representante legal de las personas que habrían adquirido la pirotecnia utilizada durante la procesión.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) quedó a cargo de las investigaciones para determinar las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) zona poniente informó que, hasta las 23:00 horas del jueves, había recibido a 17 pacientes en el Hospital de Traumatología y Ortopedia de Lomas Verdes. Posteriormente, el municipio actualizó el número total de personas que recibieron atención médica a 24.

Localizan a persona reportada como desaparecida

Entre los casos atendidos estuvo el de Federico Ruiz Blanco, quien había sido reportado como no localizado después de la explosión.

El hombre fue localizado a las 08:45 horas del viernes tras un operativo de búsqueda por tierra y patrullaje aéreo con aeronaves no tripuladas. Posteriormente recibió una valoración médica por parte de paramédicos de Protección Civil.

Daniel Serrano expresó su solidaridad con las personas lesionadas, sus familias y los familiares del adolescente fallecido. También señaló que la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, se mantuvo al tanto de la emergencia y que ambos intercambiaron información sobre las personas involucradas.

El alcalde hizo además un llamado al sector religioso, a la Diócesis de Cuautitlán Izcalli y a las parroquias del municipio para reforzar la coordinación con las autoridades y evitar el uso de pirotecnia cuando no existan garantías en materia de Protección Civil.