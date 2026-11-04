Explosión de pirotecnia deja cinco lesionados en San Luis Potosí

Un estallido en un puesto de pirotecnia del panteón de Xilitla dejó cinco personas con quemaduras, entre ellas tres menores, y varios vehículos incendiados

Las celebraciones del Día de Muertos en Xilitla, San Luis Potosí, se vieron interrumpidas por una explosión de pirotecnia que dejó cinco personas lesionadas, tres de ellas menores de edad, además de varios vehículos afectados por el fuego.

El incidente ocurrió en un establecimiento de venta de fuegos artificiales ubicado en las inmediaciones del panteón municipal, en la región de la Huasteca potosina.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que el punto donde ocurrió la detonación no contaba con los permisos correspondientes para comercializar pirotecnia. Tras recibir el reporte, las autoridades activaron los protocolos de emergencia y desplegaron personal de rescate, paramédicos y elementos municipales.

Identifican a las cinco personas lesionadas en Xilitla

El Ayuntamiento de Xilitla dio a conocer la identidad de las personas que resultaron afectadas por la explosión. Entre ellas se encuentra una mujer de 63 años, un joven de 19 y tres menores de edad.

La lista de lesionados está integrada por:

Margarita Trejo Márquez: 63 años, reportada en estado grave.

63 años, reportada en estado grave. Jorge Isaí B.: 19 años.

19 años. Kevin Daniel Bautista: 13 años.

13 años. Camila Márquez: 13 años.

13 años. Juliana Márquez: 16 años.

Los afectados recibieron atención inicial en el lugar del accidente y posteriormente fueron trasladados al Hospital Básico del municipio de San Antonio para recibir asistencia médica.

El estado de salud de las víctimas fue reportado de manera diferenciada, con Margarita Trejo Márquez en condición grave, de acuerdo con la información publicada por las autoridades municipales.

Incendio alcanzó varios vehículos cerca del panteón

Además de las personas lesionadas, el estallido provocó un incendio que se extendió hacia varios vehículos que se encontraban cerca del puesto de pirotecnia.

Los cuerpos de emergencia trabajaron para controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara a otras áreas del cementerio y sus alrededores. La Coordinación Estatal de Protección Civil confirmó que el incendio fue sofocado en su totalidad.

La emergencia movilizó a distintas corporaciones de seguridad y auxilio, así como a vecinos y voluntarios que colaboraron en las labores de atención.

Investigan venta irregular de pirotecnia en Xilitla

Tras el accidente, el gobierno municipal informó que mantendrá comunicación con los familiares de las personas heridas y trabajará junto con la Fiscalía General del Estado para esclarecer las circunstancias de la explosión.

Las investigaciones buscarán establecer cómo ocurrió la detonación y determinar las posibles responsabilidades por la comercialización de material pirotécnico sin los permisos correspondientes.

Asimismo, el Ayuntamiento pidió a la población consultar únicamente los canales oficiales para mantenerse informada y evitar compartir versiones sin confirmar, particularmente ante los rumores sobre el supuesto fallecimiento de una persona.

Suspenden Festival de Globos de Cantoya tras la explosión

Como consecuencia del accidente, las autoridades municipales determinaron cancelar el Festival de Globos de Cantoya que estaba programado para el 2 de noviembre.

La suspensión fue anunciada como una medida preventiva para proteger a las familias y visitantes que se encontraban en Xilitla durante las actividades del Día de Muertos.

El gobierno municipal señaló que la atención se concentraría en las personas lesionadas y sus familiares, al tiempo que agradeció la intervención de los cuerpos de emergencia, voluntarios y ciudadanos que participaron en la respuesta al siniestro.