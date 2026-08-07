Explosión de pipa en Cuernavaca deja 20 lesionados

La emergencia provocó afectaciones en al menos 32 viviendas, principalmente vidrios rotos y daños ocasionados por la onda expansiva

Una pipa abastecedora de gas LP explotó la tarde de este jueves en la colonia Las Granjas, al oriente de Cuernavaca, dejando un saldo preliminar de 20 personas lesionadas, entre ellas tres menores de edad, además de daños en viviendas, vehículos y un taller.

El estallido se registró alrededor de las 13:19 horas, en el cruce de las calles 10 de Abril y San Francisco, donde la onda expansiva alcanzó varios inmuebles y movilizó a corporaciones de emergencia municipales, estatales y federales.

Las personas afectadas presentan quemaduras de primero, segundo y tercer grado, por lo que fueron trasladadas a diferentes hospitales de la zona metropolitana para recibir atención especializada. Hasta el último balance disponible, no se habían confirmado fallecimientos.

Saldo aumentó conforme avanzaron las labores de rescate

Los primeros reportes indicaban que seis personas habían resultado lesionadas, tres adultos y tres menores. Sin embargo, la cifra aumentó a 20 después de que paramédicos valoraran a más afectados que se encontraban cerca de la unidad al momento de la explosión.

Algunas personas caminaban aturdidas por las calles después del estallido, mientras otras fueron auxiliadas entre los vehículos y construcciones alcanzadas por la onda expansiva.

El Hospital General Regional con Medicina Familiar No. 1 del IMSS en Cuernavaca recibió al menos a cinco pacientes y mantuvo sus unidades médicas preparadas ante la posibilidad de atender a más heridos.

Un automóvil compacto que circulaba delante de la pipa también fue alcanzado por la explosión. De la unidad fueron rescatados una mujer y un menor de aproximadamente ocho años, aunque no se precisó la gravedad de sus lesiones.

Explosión dañó viviendas, vehículos y un taller

La emergencia provocó afectaciones preliminares en al menos 32 viviendas, principalmente vidrios rotos, fachadas cubiertas de hollín y daños ocasionados por la onda expansiva.

También resultaron afectados cables de energía eléctrica, un taller dedicado a trabajos de cantera y por lo menos dos vehículos particulares, algunos de los cuales quedaron calcinados.

Brigadas de emergencia comenzaron recorridos casa por casa para descartar la presencia de personas o animales de compañía lesionados, además de elaborar un censo de los inmuebles afectados y revisar las condiciones de seguridad de las construcciones.

La zona permaneció acordonada mientras personal especializado realizaba las inspecciones y retiraba materiales que pudieran representar un riesgo para los habitantes.

Bomberos enfriaron el tanque para evitar otra detonación

Elementos de Bomberos, Rescate y Urgencias Médicas de Cuernavaca trabajaron para controlar el incendio que envolvió la pipa y enfriar el contenedor, ante el riesgo de que pudiera producirse una segunda explosión.

En las labores participaron Protección Civil municipal y estatal, Cruz Roja, Policía Preventiva y Vial, Guardia Nacional y cuerpos de emergencia procedentes de municipios cercanos, entre ellos Jiutepec.

La Policía Vial desplegó un operativo para restringir el tránsito, mantener libre el paso de ambulancias y evitar el ingreso de personas ajenas a las tareas de auxilio.

Las autoridades iniciaron una investigación para determinar qué provocó la explosión y establecer las responsabilidades correspondientes. También se busca precisar el estado de salud del conductor de la pipa y verificar si la unidad cumplía con las medidas necesarias para transportar y distribuir gas LP en una zona urbana.