Explosión de pipa en autopista México–Tuxpan deja un muerto

Elementos de seguridad y emergencia realizaron labores para controlar el fuego, mitigar riesgos y asegurar la zona ante la posible derrama de combustible

Durante la madrugada, una explosión de una pipa registrada sobre la carretera México–Tuxpan, a la altura del kilómetro 109 en la caseta de San Alejo, en el municipio de Tulancingo, Hidalgo, provocó una movilización de cuerpos de seguridad y rescate, así como el cierre total de la vialidad en ambos sentidos.

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, un tractocamión de doble remolque que transportaba combustible se salió de la cinta asfáltica y se precipitó desde un puente, lo que derivó en una explosión seguida de un incendio de gran magnitud, visible a varios kilómetros de distancia.

Accidente genera cierre total de la autopista

Tras el siniestro, autoridades implementaron el cierre total de la circulación en ambos sentidos de la autopista con el objetivo de permitir el acceso seguro de los cuerpos de emergencia y del personal especializado en materiales peligrosos.

Al sitio acudieron elementos de la Guardia Nacional, Policía Municipal, Policía Estatal y Bomberos, quienes realizaron labores para controlar el fuego, mitigar riesgos y asegurar la zona, ante la posibilidad de que se registraran derrames de combustible o afectaciones adicionales a la estructura del puente.

Confirman fallecimiento del operador

Las autoridades informaron que el operador del tractocamión perdió la vida durante el accidente. Hasta el momento, no se ha proporcionado información oficial sobre su identidad ni sobre si hubo más personas lesionadas como consecuencia del siniestro.

Las causas del percance continúan bajo investigación, por lo que se espera que en las próximas horas se emita un informe técnico que determine si el accidente estuvo relacionado con fallas mecánicas, condiciones del camino o errores de operación.

Derrame de ácido sulfúrico en la carretera Tula–Tlahuelilpan

De manera paralela, durante la noche también se registró el cierre de la carretera Tula–Tlahuelilpan, a la altura de la localidad de Iturbe, luego de que una pipa presentara un derrame de ácido sulfúrico, sustancia clasificada como material peligroso.

Autoridades activaron los protocolos de seguridad para este tipo de incidentes, los cuales incluyen el aislamiento del área, la suspensión del tránsito y la intervención de personal capacitado en el manejo y neutralización de sustancias químicas, con el fin de evitar riesgos a la población y al medio ambiente.

Otro incidente con pipa había ocurrido un día anterior

Cabe señalar que apenas un día antes se registró un incidente similar en el municipio de Tizayuca, donde una pipa provocó el cierre del centro de la ciudad tras presentar una falla mecánica, lo que obligó a las autoridades a aplicar medidas preventivas.

Estos hechos han puesto atención sobre la circulación de unidades que transportan materiales peligrosos en la entidad, así como en la importancia de la supervisión técnica y el cumplimiento de las normas de seguridad para prevenir riesgos mayores en carreteras y zonas urbanas.