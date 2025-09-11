Info 7 Logo
Explosión de pipa deja cuatro muertos y 90 heridos en la CDMX

Por: Ángeles Núñez

10 Septiembre 2025, 16:02

Un fuerte incendio se registró la tarde de este miércoles en las inmediaciones del Puente de la Concordia y la calzada Ignacio Zaragoza al poniente de CDMX

Un camión de gas que volcó y posteriormente explotó en una avenida de la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México, dejó cuatro muertos y 90 lesionados, la mayoría por quemaduras de segundo y tercer grado.

El accidente ocurrió en el Puente de la Concordia y la Calzada Ignacio Zaragoza, en el oriente de la capital, una zona de gran tránsito vehicular.

En los primeros minutos del percance vial y posterior explosión, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que tenían el dato de 57 personas lesionadas, mismas que habían sido trasladadas a hospitales, de las cuales 19 estaban en situación grave. Sin embargo, esta cifra cambió con el paso de las horas.

EH UNA FOTO - 2025-09-10T154334.155.jpg

La secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, Myriam Urzúa Venegas, explicó que la explosión "ocurrió con una pipa con capacidad de 49,500 litros de gas y fue la volcadura del vehículo la que produjo este problema".

Como consecuencia, se cerró la circulación en la zona mientras las unidades de emergencia terminaban con las labores de extinción de las llamas.

Por su parte, el secretario de Movilidad de la capital, Héctor Ulises García, dijo que debido a la explosión se suspendió el servicio del trolebús, cablebús y de la estación del Metro Santa Marta "hasta verificar que se encuentre controlada la situación".

Sobre el paradero del conductor del vehículo, las autoridades señalaron que está con vida y es atendido como parte de las personas lesionadas.

Videos en redes sociales de personas y conductores cercanos al accidente registraron el momento de la volcadura, la fuga de gas y la explosión con una llamarada de enormes proporciones.

 

