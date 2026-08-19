Explosión de gas en Las Águilas, Cdmx deja dos lesionados

Una fuga de gas LP provocó un incendio en una vivienda de Las Águilas, Álvaro Obregón; dos personas sufrieron quemaduras

Una explosión provocada por una fuga de gas LP generó una intensa movilización de los servicios de emergencia en la colonia Las Águilas, en la alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.

El incidente ocurrió en una vivienda particular de dos niveles ubicada en la calle Cardenales. Tras el estallido, vecinos alertaron a los servicios de emergencia, mientras el inmueble comenzó a incendiarse y presentó daños principalmente en la parte superior.

Dos personas sufren quemaduras

De acuerdo con los primeros reportes, un hombre y una mujer que se encontraban dentro del domicilio resultaron lesionados por quemaduras. Ambos fueron trasladados a distintos hospitales para recibir atención médica.

Una menor de aproximadamente ocho años, hija de la pareja, también fue valorada por los equipos de emergencia. Las autoridades determinaron que la niña no presentaba lesiones.

La menor manifestó además su preocupación por sus tres gatos, quienes permanecían dentro de la vivienda al momento del accidente.

Bomberos retiran siete cilindros de gas LP

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México trabajaron en el lugar para controlar la emergencia y retirar de manera oportuna siete cilindros de gas LP que se encontraban en el inmueble.

Las autoridades señalaron que esta acción permitió reducir el riesgo de que ocurriera un incidente de mayores dimensiones.

La explosión no dejó víctimas mortales. En la zona permanecieron elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía de la Ciudad de México, quienes realizan las indagatorias correspondientes para determinar las causas del siniestro y deslindar responsabilidades.

Además, las autoridades llevan a cabo una evaluación de los daños ocasionados por el incendio en el inmueble.