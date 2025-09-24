Expertos de la UNAM afirman que la pipa de Iztapalapa no explotó

Contrario a lo que se dijo inicialmente donde se apuntó una explosión de la pipa, ahora se maneja que hubo una fuga, pues existió una nube de gas visible

El pasado 10 de septiembre, un trágico accidente en Iztapalapa conmocionó a la Ciudad de México, una pipa de gas LP volcó cerca del Puente de la Concordia, desencadenando un devastador incendio que ha dejado un saldo de 29 personas fallecidas.

La tragedia, inicialmente atribuida a una explosión masiva, ha sido reevaluada por expertos, quienes ofrecen una perspectiva más precisa de lo ocurrido.

El profesor de Química de la UNAM, Carlos Antonio Rius Alonso, explicó a Fuerza Informativa Azteca que la pipa no explotó como se creyó en un principio, en cambio, hubo una fuga en el vehículo, por la cual el gas LP se liberó.

Al entrar en contacto con el aire, este combustible gaseoso se enfrió y se dispersó rápidamente, formando una densa nube blanca que fue captada en videos y fotografías del siniestro.

El experto aclaró que lo que la gente confundió con una explosión fue, en realidad, un flamazo provocado por una simple chispa. "Había suficiente oxígeno para que se hiciera la combustión", precisó el profesor Rius, desmintiendo la teoría de una explosión gigante.

Las llamas alcanzaron hasta 30 metros de altura, pero el fenómeno no fue una onda expansiva, sino la rápida combustión de la nube de gas que se había expandido.

Según las evaluaciones del profesor Rius, basadas en el tamaño del orificio de la fuga, la nube de gas altamente inflamable pudo haberse extendido hasta 120 metros de distancia del camión, con una menor inflamabilidad hasta los 800 metros.

Este factor fue crucial para la magnitud de la tragedia, ya que la extensa dispersión del combustible permitió que el fuego arrasara con todo a su paso, incluyendo vehículos, estructuras y personas que se encontraban lejos del punto de impacto inicial.

El experto subrayó que, de haber ocurrido una explosión como tal, el desastre podría haber sido aún más catastrófico, con una onda expansiva que habría causado una destrucción mucho mayor.

La tragedia de Iztapalapa, aunque devastadora, resalta la importancia de entender la química detrás de estos accidentes para una respuesta y prevención más efectiva en el futuro.