¿Expectativas? Que entrenamos entre los mejores: Quirino Ordaz

El partido de inauguración será México vs Sudáfrica el próximo 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca, de la Ciudad de México.

El embajador de México en España, Quirino Ordaz aseguró que espera que la Selección Mexicana esté “entre las mejores del mundo”, con un “gran entrenador” como Javier Aguirre.

Ordaz representó a su país, coanfitrión de la próxima Copa del Mundo junto a Estados Unidos y Canadá, en una recepción organizada por la embajada estadounidense en España para seguir el sorteo del torneo.

“Tenemos al Vasco de entrenador, que es muy bueno. Y hay un buen equipo. Hay que seguir practicando y preparándonos para dar lo mejor del equipo, que sea muy competitivo y que tengamos una muy buena presencia. Y que entremos entre los mejores equipos del mundo”, declaró el canciller.

¿Cuando se inaugurará el Mundial 2026?

Será el 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca, en Ciudad de México.

“Estamos muy contentos y emocionados. Es muy especial. Es la tercera vez que somos sede del Mundial. La inauguración será en el estadio Azteca, que es majestuoso. Es un orgullo ser sede de esta gran fiesta mundial que atrae a millones de espectadores”, declaró.

Además, destacó el impacto que tendrá albergar el Mundial en su país.