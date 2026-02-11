Exmarino preso por contrabando denuncia violaciones en su caso

El exfuncionario fue detenido en septiembre de 2025 por su presunta implicación en una red de 'huachicol fiscal' y está recluido en penal federal del Altiplano

El exvicealmirante de la Marina mexicana Manuel Roberto Farías, actualmente preso por un caso de presunto contrabando de combustible, volvió a solicitar la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum para que se revise su situación jurídica. A través de su defensa, denunció presuntas violaciones al debido proceso durante el desarrollo del caso.

En un comunicado del despacho Mendieta & Asociados, los abogados informaron que Farías envió una carta a la presidenta en la que acusa a la Secretaría de Marina de incumplir resoluciones judiciales que ordenaban la entrega de información clave para su defensa.

La defensa señaló que existen mandatos judiciales emitidos en noviembre de 2025 y enero de 2026 que no habrían sido atendidos, y que, pese a que la investigación complementaria está por concluir, la información sigue siendo retenida bajo el argumento de seguridad nacional, sin respaldo judicial expreso.

Según los litigantes, esta negativa limita la posibilidad de acreditar la inocencia del ex alto mando y afecta la legalidad del proceso.

Al ser cuestionada sobre el tema, la presidenta Sheinbaum indicó en su conferencia matutina que el caso está en manos de la Fiscalía General de la República, la cual es responsable de solicitar la información correspondiente a la Marina y de garantizar que existan pruebas suficientes.

Por su parte, el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, aseguró que la dependencia colabora con las autoridades y cumple con los procedimientos legales, y explicó que parte del reclamo se relaciona con la situación administrativa de Farías dentro de la institución.

