Exjefe de la DEA publica video con IA de Rocha Moya

El exdirector interino, hace solo una semana, también publicó en las redes que Omar García Harfuch, debería organizar un operativo para entregar a Rocha Moya

El exdirector interino de la DEA, Derek Maltz, publicó un video creado con IA para burlarse del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien tiene señalamientos fuertes de nexos con el crimen organizado por parte de Estados Unidos.

En este video difundido en su cuenta de X (antes Twitter), aparece una imagen de Rocha acompañado de los cargos de los que se le acusan y luego se escucha al político diciendo: "Nos vemos pronto en Estados Unidos, quizá me podría quedar con el Chapo".

Maltz persiste en publicar imputaciones contra Rocha Moya, a pesar de que el actual director de la DEA, Terrance Cole, ha mencionado al menos cuatro veces —tres durante conferencias y una en una entrevista— a funcionarios mexicanos involucrados con el narcotráfico sin nombrar a ninguno.

El exdirector interino, hace solo una semana, también publicó en las redes sociales que Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, debería organizar un operativo para entregar a Rocha Moya.

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“Allegedly Conspired With Leaders of the Sinaloa Cartel to Import Massive Quantities of Narcotics Into the United States in Exchange for Political Support and Bribes.



Mr. ROCHA MOYA hopefully we will see you in the USA.

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Video… pic.twitter.com/7xHIePoWq3 — Derek Maltz Sr (@derekmaltz_sr) August 28, 2026 ¡Rubén Rocha debe responder por sus actos! Los políticos corruptos proporcionan servicios fundamentales y esenciales a los carteles del TERROR. El exfuncionario escribió en su cuenta de X: "Para que Rocha se enfrente a la justicia, necesitamos otra operación de detención y remoción de alto nivel contra la USA @OHarfuch". Rubén Rocha y otros nueve exfuncionarios y funcionarios del estado de Sinaloa fueron acusados por el Departamento de Justicia de estar relacionados con la facción conocida como los Chapitos, que pertenece al Cartel de Sinaloa y está conformada por los hijos del Chapo Guzmán. El gobierno de México ha solicitado al gobierno de Estados Unidos que aporte pruebas que respalden esas acusaciones, pero Washington no las ha proporcionado. Rocha Moya está fuera del cargo, con licencia indefinida; al mismo tiempo, la Fiscalía General de la República (FGR) sigue investigando al gobernador con licencia.