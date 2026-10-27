Exigen transportistas diálogo directo con Sheinbaum

Los transportistas piden acuerdos con fechas de cumplimiento para atender pendientes, mientras Segob reporta protestas en 19 estados

Las asociaciones de transportistas, encabezadas por la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), exigieron establecer un diálogo directo con la presidenta Claudia Sheinbaum para alcanzar acuerdos con fechas claras de cumplimiento, en medio del paro nacional que comenzó el domingo 25 de octubre.

Este lunes, un día después del inicio de las movilizaciones, la Secretaría de Gobernación (Segob) informó que intentó dialogar con representantes de la cámara, pero que estos rechazaron participar en la reunión convocada con otras organizaciones que no se sumaron al movimiento.

Ante ello, la Canacar explicó que su ausencia no representa una negativa al diálogo, sino una exigencia para que las negociaciones se desarrollen con funcionarios del más alto nivel del Gobierno Federal.

Canacar pide interlocución con la Presidencia

“No asistimos a la reunión con la Secretaría de Gobernación (Segob), en la que fueron convocadas otras asociaciones que no se sumaron al movimiento, porque requerimos interlocución y definiciones al más alto nivel del Gobierno Federal”, señaló la organización en un comunicado.

La cámara sostuvo que sus demandas no se limitan a cuestiones fiscales y que buscan soluciones a los problemas que enfrenta el sector, particularmente en materia de seguridad en las carreteras y cumplimiento de compromisos establecidos con las autoridades.

De acuerdo con el posicionamiento de los transportistas, las reuniones sostenidas durante los últimos años no han derivado en las respuestas que consideran necesarias para mejorar las condiciones en las que realizan sus actividades.

Denuncian inseguridad y compromisos pendientes

Desde hace varios años, los transportistas han denunciado problemas de inseguridad en las carreteras de México, entre ellos extorsiones, robos y asesinatos. Las organizaciones afirman que estas condiciones afectan directamente a quienes trasladan mercancías por el país.

En su comunicado, la Canacar recordó que ha participado en reuniones y mesas de trabajo con distintas autoridades, pero señaló que los compromisos establecidos con la Segob desde febrero de 2024 siguen sin traducirse en las soluciones que demanda el sector.

“Hemos participado en reuniones y mesas de trabajo con diversas autoridades. Sin embargo, los compromisos establecidos con la Segob desde febrero de 2024 siguen sin traducirse en las soluciones que necesitamos. Mientras esperamos respuestas, las condiciones para trabajar se deterioran”, indicó la cámara.

Ante esta situación, las organizaciones solicitaron la intervención de la Presidencia para coordinar a las dependencias responsables, establecer acciones concretas y crear mecanismos de seguimiento que permitan verificar el cumplimiento de los acuerdos.

Organizaciones defienden el paro nacional

La Canacar también reconoció que una movilización de esta magnitud puede tener repercusiones en la población y en las actividades económicas. No obstante, pidió comprensión a las familias mexicanas y atención urgente por parte de las autoridades.

“Nuestra causa busca proteger el trabajo que nos permite llevar alimentos, medicamentos, combustibles y mercancías a todo México”, expresó la organización al explicar los motivos de la protesta.

El comunicado también está firmado por la Honorable Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, la Federación Mexicoamericana / Mesoamericana de Transportistas y la Integración de Organizaciones de Transportistas.

Las agrupaciones insistieron en que buscan acuerdos que respondan a sus demandas y que incluyan fechas definidas para su cumplimiento, en lugar de continuar con compromisos que, según su postura, no se han materializado.

Segob reporta movilizaciones en 19 estados

El paro nacional de transportistas comenzó el domingo 25 de octubre con movilizaciones en distintas regiones del país. De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, hasta el momento de su reporte se habían registrado protestas en 19 estados, distribuidas en 38 puntos.

La dependencia contabilizó la participación de 691 vehículos y 858 personas en las manifestaciones reportadas.

Sin embargo, la Canacar cuestionó las cifras oficiales y aseguró que las movilizaciones se realizan en las 32 entidades federativas, por lo que existe una diferencia entre el alcance que reporta el Gobierno Federal y el que sostiene la organización transportista.

Mientras continúan las protestas, las asociaciones mantienen su exigencia de dialogar directamente con la presidenta Claudia Sheinbaum para definir medidas concretas frente a los problemas de seguridad y otros pendientes del sector. La posibilidad de alcanzar acuerdos dependerá de las negociaciones y de los compromisos que puedan establecerse con las autoridades federales.