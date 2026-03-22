Exigen localizar a Eduardo Ochoa desaparecido en Colima

De acuerdo con familiares, el empresario fue privado de la libertad el pasado fin de semana en la comunidad de Callejones, en Tecomán

La desaparición del empresario platanero Eduardo Ochoa Arias provocó nuevas protestas en Tecomán, Colima, donde este sábado jornaleros agrícolas bloquearon la autopista Colima-Manzanillo para exigir su localización con vida.

Desde la mañana, trabajadores del campo apoyados con maquinaria cerraron ambos sentidos de la autopista a la altura del ingreso a Tecomán, como medida de presión ante la falta de resultados en la búsqueda.

Los manifestantes exigieron la intervención inmediata de las autoridades y acciones concretas para dar con el paradero del productor.

¿Cómo ocurrió la desaparición?

De acuerdo con familiares, el empresario fue privado de la libertad el pasado fin de semana en la comunidad de Callejones, en Tecomán, luego de que varios sujetos se lo llevaran por la fuerza.

El caso ya fue denunciado ante la Fiscalía General del Estado, sin que hasta ahora se hayan reportado avances oficiales. El agricultor residía en la comunidad de Cerro de Ortega, zona ubicada en los límites entre Colima y Michoacán.

Protestas escalan tras días sin respuesta

Un día antes, familiares y amigos se manifestaron en la entrada de Tecomán para visibilizar el caso y exigir su localización con vida, aunque en ese momento evitaron bloquear la vialidad.

Ante la falta de resultados, este sábado las protestas escalaron con el cierre carretero, lo que generó afectaciones a la circulación en la región.

Los allegados reiteraron el llamado a la población para aportar cualquier información que ayude a localizar al empresario, y pidieron no ser indiferentes ante los casos de desaparición.