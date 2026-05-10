Exigen justicia en Mexicali por muerte de niño dentro de auto

Durante la protesta, Juan Carlos Meza, padre de Vicente, pidió a las autoridades que el proceso avance sin retrasos y aseguró que busca justicia para su hijo.

Habitantes de Mexicali realizaron una protesta para exigir justicia por la muerte de Vicente, un niño de tres años que falleció tras permanecer durante varias horas dentro de un vehículo bajo temperaturas extremas en Baja California.

La movilización se llevó a cabo este sábado y reunió a familiares, amigos y ciudadanos que recorrieron calles de la ciudad con pancartas y consignas dirigidas a las autoridades estatales. Los asistentes pidieron que el caso no quede impune y solicitaron que continúe el proceso judicial contra la madre del menor.

La protesta avanzó desde Plaza Centenario hasta las instalaciones del Centro Estatal de Justicia, donde los participantes colocaron veladoras, fotografías y mensajes en memoria del niño.

¿Qué ocurrió con Vicente en Mexicali?

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General del Estado de Baja California, el menor permaneció cerca de 12 horas dentro de una camioneta estacionada en el fraccionamiento La Rioja, donde las temperaturas superaban los 45 grados Celsius.

Las autoridades indicaron que el niño estaba asegurado en una silla infantil y murió a causa de un golpe de calor, una condición que ocurre cuando el cuerpo alcanza temperaturas peligrosamente altas y ya no puede regularse de manera adecuada.

Según las indagatorias, Roxana “N”, madre del menor, habría llegado durante la noche a su domicilio después de asistir a una reunión y posteriormente dejó al niño dentro del vehículo hasta la mañana siguiente.

Madre enfrenta proceso penal en Baja California

Actualmente, la mujer permanece bajo prisión preventiva mientras se desarrolla el proceso judicial en su contra. La Fiscalía estatal le imputó el delito de homicidio por omisión con dolo eventual.

Las autoridades también informaron que continúan recopilando pruebas, peritajes y testimonios para determinar completamente cómo ocurrieron los hechos.

Padre del menor pidió acelerar investigaciones

Durante la protesta, Juan Carlos Meza, padre de Vicente, pidió a las autoridades que el proceso avance sin retrasos y aseguró que busca justicia para su hijo.

El padre señaló que anteriormente había iniciado trámites legales relacionados con la custodia del menor debido a problemas familiares previos.