Exigen esclarecer asesinato de fotógrafo amenazado en Puebla

Zúñiga Rosas murió tras recibir disparos el 29 de agosto dentro de un negocio de su propiedad en Santa Cruz Atopoltitlán, luego de críticas al gobierno local

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) exigió este martes a las autoridades esclarecer el asesinato del fotógrafo y creador de contenido Ricardo Zúñiga Rosas, ocurrido el sábado en Puebla, donde había denunciado amenazas por sus críticas al gobierno local.

El organismo, con sede en Miami, exigió en un pronunciamiento una investigación "pronta, exhaustiva y efectiva" del asesinato en el municipio de Tehuitzingo que priorice su labor informativa, pues denunció la "persistencia de la violencia" contra periodistas en México.

El presidente de la SIP, Pierre Manigault, consideró "indispensable establecer si su asesinato estuvo relacionado con su trabajo informativo y esclarecer quiénes fueron los responsables materiales e intelectuales”.

“Las amenazas previas y la actividad informativa de Zúñiga Rosas deben ser investigadas con seriedad y sin descartar ninguna hipótesis", remarcó Manigault.

Zúñiga Rosas murió tras recibir disparos el 29 de agosto dentro de un negocio de su propiedad en Santa Cruz Atopoltitlán, en el municipio de Tehuitzingo, donde los reportes locales señalan que sujetos que viajaban en una motocicleta llegaron al establecimiento y dispararon contra el fotógrafo.

La organización Artículo 19, defensora de la libertad de prensa, reveló que Zúñiga Rosas había denunciado amenazas después de publicar fotografías y críticas sobre la administración local, pues usaba sus redes sociales para difundir imágenes e información sobre Tehuitzingo y abordar asuntos de interés para la comunidad.

Su asesinato ocurre poco más de un mes después del homicidio del periodista Josué Martínez Contreras, director del medio digital Noticias San Martín Texmelucan, atacado a tiros el 16 de julio también en Puebla.

La presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Martha Ramos, de la Organización Editorial Mexicana (OEM) pidió "evitar que el caso se sume a la impunidad que rodea a la mayoría de los ataques contra periodistas en el país”.

Este hecho se suma a otros asesinatos documentados por la SIP este año contra periodistas en México: Francisco Alejandro Leyva Aguilar, el 22 de julio en Oaxaca, y Carlos Castro, el 8 de enero, además del de Martínez Contreras.

Artículo 19 contabiliza 181 asesinatos de periodistas en México desde el año 2000 en posible relación con su labor, por lo que organizaciones internacionales del gremio lo consideran uno de los países más peligrosos para el periodismo.