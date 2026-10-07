Exigen aval federal para participación de EU en academia policial

La presidenta explicó que cualquier proyecto de cooperación internacional en materia de seguridad deber ser presentado a la Secretaría de Relaciones Exteriores

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este martes que el Gobierno de Querétaro deberá solicitar autorización federal si pretende incorporar a agencias estadounidenses en una nueva academia internacional de capacitación policial, cuya construcción ha generado polémica por la intervención del embajador de Estados Unidos en medio de tensiones entre México y Washington.

“Si va a recibir apoyo del Gobierno de Estados Unidos, que solicite su autorización al grupo de alto nivel. ¿Por qué? Porque es la ley”, afirmó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La mandataria explicó que cualquier proyecto estatal de cooperación internacional en materia de seguridad deber ser presentado a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que solicita la opinión del Grupo de Alto Nivel de Seguridad (GANSEG), integrado por las dependencias federales de seguridad y la Cancillería.

El organismo, que sesiona mensualmente, aprueba o rechaza el proyecto y posteriormente la SRE emite, en su caso, el dictamen de procedencia.

Sheinbaum precisó que entre diciembre de 2021 y el 4 de octubre de 2026 el Gobierno federal identificó nueve proyectos de cooperación entre Querétaro y agencias estadounidenses, ocho para la Fiscalía estatal y uno para la Secretaría de Seguridad Ciudadana, por unos 4.6 millones de pesos.

Sin embargo, acotó que la Academia Internacional de Capacitación Policial, cuya primera piedra fue colocada el pasado viernes con la presencia del embajador estadounidense, Ronald Johnson, no figura entre los proyectos autorizados.

La Cancillería aclaró el lunes que el Gobierno de Querétaro sí le notificó previamente de la visita de Johnson, pero el oficio recibido el 25 de septiembre señalaba que esta no implicaría establecer mecanismos directos de cooperación internacional en seguridad o procuración de justicia.

La Fiscalía estatal indicó además que será la primera instalación de su tipo en México y Latinoamérica destinada específicamente a capacitar fuerzas de seguridad en la detección e intercepción de drogas, armas, dinero ilícito y contrabando.

“No es que se esté en contra de algún apoyo internacional. Pero hay que cumplir la ley”, insistió Sheinbaum, quien aseguró que México mantiene una “buena relación” con Estados Unidos en materia de seguridad.

La mandataria había cuestionado el lunes que las autoridades de Querétaro invitaran al embajador estadounidense al acto y no al Gobierno federal, pese a que la academia prevé capacitación sobre delitos como narcotráfico y delincuencia organizada, de competencia federal.