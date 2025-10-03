Exigen a Israel liberación de mexicanos detenidos en flotilla

Claudia Sheinbaum exigió a Israel liberar y repatriar a seis mexicanos detenidos en la Flotilla Sumud Global, que transportaba ayuda humanitaria hacia Gaza

La presidenta Claudia Sheinbaum exigió este jueves al gobierno de Israel la liberación inmediata de los seis ciudadanos mexicanos detenidos durante la intercepción de la Flotilla Sumud Global, que transportaba ayuda humanitaria con destino a Gaza.

La mandataria advirtió que los connacionales “no cometieron ningún delito” y pidió su repatriación inmediata, además de reiterar la postura de México a favor de que la ayuda humanitaria llegue al pueblo palestino.

Seis mexicanos entre los detenidos en el puerto de Ashdod

“Hay seis mexicanos en esta flotilla, en estos botes, que iban a llegar a Gaza. Como saben, ayer fueron interceptados por el Estado de Israel. Se enviaron desde hace tres días cuatro notas diplomáticas: la primera para solicitar las garantías físicas de nuestros connacionales (...) y la cuarta para la repatriación inmediata de estos seis compañeros”, mencionó.

Los mexicanos identificados como Sol González Eguía, Arlin Gabriela Medrano, Carlos Pérez Osorio, Diego Vázquez Galindo, Ernesto Ledezma Arronte y Laura Alejandra Vélez Ruiz Gaytán permanecen retenidos en el puerto de Ashdod, en Israel, y posteriormente serían enviados a reclusión.

El gobierno mexicano denunció que hasta el momento no se ha permitido asistencia consular, lo que representa una violación a los derechos internacionales de protección a ciudadanos extranjeros.

Cuatro notas diplomáticas enviadas a Israel

Sheinbaum informó que México ya envió cuatro notas diplomáticas al gobierno israelí: la primera para exigir garantías físicas, la segunda para pedir una explicación sobre la intercepción, la tercera para reiterar la exigencia de seguridad integral y la cuarta para solicitar la repatriación inmediata de los seis connacionales.

“Estamos en contra de esta situación, nuestros compañeros no cometieron ningún delito y deben ser regresados a México de inmediato”, enfatizó.

México reitera apoyo a Palestina

Por otra parte, la titular del Poder Ejecutivo federal, recordó que México fue de los primeros países en presentar una denuncia ante la Corte Penal Internacional en La Haya para el reconocimiento del Estado palestino y subrayó que “Israel debe dejar que llegue la ayuda humanitaria a Gaza”, pese al bloqueo en aguas palestinas.

La flotilla, integrada por más de 40 embarcaciones, buscaba entregar suministros a la población gazatí, pero fue interceptada por fuerzas israelíes antes de llegar a su destino.