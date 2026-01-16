Exigen 5 mil pesos por luz pese a contrato legal con CFE

Los vecinos señalan que el hombre que exige el pago asegura ser regidor del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, sin embargo, no aparece en las listas oficiales

Habitantes de la colonia Villas de San José de Elegido “El Jovo”, al sur de Tuxtla Gutiérrez, denuncian que el presidente de la colonia, Cuauhtémoc Morales, les está exigiendo una cuota de 5 mil pesos por familia para permitirles el acceso al suministro eléctrico, argumentando que él gestionó y aportó recursos para la instalación de postes y cableado en la zona.

Contratos legales con CFE ignorados

Según los vecinos, cuatro familias con contrato formal y legal con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) fueron desconectadas del servicio tras negarse a pagar la cuota, quedando sin luz en sus hogares.

La ausencia de electricidad ha generado desesperación y angustia, ya que viven a oscuras y sus alimentos se están echando a perder por la falta de refrigeración. Además, hay personas con problemas de salud que dependen de aparatos eléctricos para tratamientos médicos. También se habría suspendido el alumbrado público, aumentando la inseguridad.

Dudas sobre la autoridad del presidente de colonia

Los vecinos señalan que el hombre que exige el pago asegura ser regidor del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, sin embargo, no aparece en las listas oficiales del cabildo municipal, generando incertidumbre sobre su legitimidad.

Las familias afectadas solicitan la intervención de autoridades locales y estatales, pues aseguran no saber ante quién acudir para resolver la situación. Expresan sentirse desamparadas mientras la tensión aumenta en la colonia.

