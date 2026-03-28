Exige SRE investigar muerte de mexicano en custodia de ICE

El Consulado de México en San Bernardino quien recibió la notificación oficial del deceso por parte de las autoridades migratorias estadounidenses

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), solicitó a autoridades de Estados Unidos una investigación exhaustiva tras el fallecimiento de un ciudadano mexicano ocurrido el 25 de marzo mientras se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Adelanto, California.

La Cancillería informó que fue el Consulado de México en San Bernardino quien recibió la notificación oficial del deceso por parte de las autoridades migratorias estadounidenses.

Connacional murió en hospital; causa sigue sin confirmarse

De acuerdo con la información disponible, el ciudadano mexicano fue trasladado a un hospital en Victorville, California, donde posteriormente perdió la vida.

Sin embargo, la SRE precisó que hasta el momento no existe una causa de muerte oficialmente determinada, por lo que se mantiene el seguimiento del caso para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.

Consulado activa protocolo y brinda apoyo a la familia

Tras conocerse el hecho, el consulado mexicano activó los mecanismos de atención correspondientes, estableciendo contacto directo con los familiares del connacional para ofrecer acompañamiento y asistencia consular.

Asimismo, la representación diplomática mantiene comunicación con las autoridades estadounidenses para obtener información detallada del expediente médico y de los eventos previos al deceso.

Exigen revisión del centro de detención en Adelanto

La SRE hizo un llamado a las autoridades responsables para evitar la repetición de este tipo de casos, al tiempo que solicitó una revisión inmediata de las condiciones en el centro de detención de Adelanto.

La dependencia señaló posibles deficiencias en la atención médica proporcionada a personas bajo custodia migratoria, lo que consideró un punto crítico a investigar.

Contexto: endurecimiento migratorio y casos bajo custodia

El caso se da en un contexto de mayor presión en la política migratoria estadounidense, particularmente desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, periodo en el que se han intensificado las detenciones de ciudadanos mexicanos.

De acuerdo con cifras referidas por autoridades mexicanas, más de 177 mil connacionales han sido detenidos en este periodo, y al menos una decena de ellos han fallecido mientras permanecían bajo custodia del ICE.

La Cancillería reiteró que dará seguimiento puntual al caso hasta esclarecer plenamente los hechos y determinar posibles responsabilidades.