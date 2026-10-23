Exige Somos a Taddei dejar el INE por investigación de la UIF

El Consejo General del INE vivió este jueves una jornada de alta tensión institucional, pues el partido Somos exigió la separación temporal de la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, debido a las investigaciones en curso por presunta corrupción y tráfico de influencias.
Ante esto, el pleno electoral mostró profundas divisiones internas entre llamados a la transparencia, advertencias de violencia política de género y defensas de la autonomía del organismo.
Taddei responde a señalamientos
La controversia escaló cuando Marco Baños, representante del partido Somos ante el INE, solicitó formalmente a Guadalupe Taddei separarse de su cargo mientras la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y otras dependencias federales investigan a excolaboradores y trabajadores cercanos a su administración.
Ante los señalamientos, Taddei defendió la solidez de la institución electoral y afirmó que el INE saldrá airoso de estos ataques y reiteró a los partidos políticos que las elecciones no se ganan cuestionando a la autoridad electoral.
🚨Quien está obligado a cuidar los votos también debe responder por los recursos del Instituto Nacional Electoral. Ante los señalamientos sobre presuntas irregularidades en el #INE, #SOMOS exige investigaciones a fondo y que Guadalupe Taddei se separe temporalmente de la Presidencia del Instituto mientras se esclarecen los hechos. El #INE debe estar a la altura de la democracia que está obligado a proteger. 📹 @MarcoBanos— SOMOS (@SomosMxMexico) October 22, 2026
¿De qué acusan a Guadalupe Taddei?
La presión sobre la presidencia del INE se intensificó tras la difusión de reportes periodísticos y videos en redes sociales que exponen presuntos conflictos de interés y redes de contratos públicos.
Las pesquisas apuntan a los vínculos de Jonathan Navarrete, chofer de Taddei, y a Jesús Octavio García, exencargado de despacho de la Dirección de Administración, con las empresas Corporativo ZEG y Cajas Graf, ambas proveedoras del instituto.
A esto se sumó la filtración de material audiovisual donde se observa a la consejera presidenta departiendo con familiaridad con uno de los proveedores señalados.
Las investigaciones oficiales deberán determinar si existieron irregularidades en las contrataciones, tráfico de influencias o posibles delitos que esclarezcan el manejo administrativo al interior del órgano electoral.