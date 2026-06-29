Exhiben a mexicano por burlarse de coreana en Guadalajara

La difusión de las imágenes provocó que usuarios en redes sociales emprendieran una búsqueda para identificar a la persona que realizó el gesto.

Un aficionado mexicano fue exhibido en redes sociales luego de protagonizar un incidente con una seguidora de Corea del Sur durante actividades relacionadas con la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en Guadalajara.

El momento fue captado en video y rápidamente se viralizó en distintas plataformas digitales. En las imágenes se observa al hombre realizando comentarios y gestos que diversos usuarios calificaron como ofensivos hacia la aficionada asiática, lo que generó una ola de críticas.

Usuarios de distintas nacionalidades cuestionaron la conducta del aficionado y señalaron que este tipo de comportamientos afectan la imagen de los seguidores mexicanos ante visitantes extranjeros que acuden al torneo.

El caso también provocó llamados para promover el respeto entre aficionados durante la justa mundialista, especialmente en las ciudades sede que reciben a miles de turistas provenientes de diferentes países.

Una Coreana se quejó en redes porque en el Estadio Guadalajara un mexicano se burló de sus rasgos asiáticos.



El sujeto ha sido identificado como Ulises Bernal y dicen que es el presidente de topografos de Jalisco.



¡Qué vergüenza 😡 pic.twitter.com/A1mMsM5e6g — Libro Negro (@Libro_negro_) June 12, 2026

Identifican a presidente de colegio de ingenieros como responsable del acto

La difusión de las imágenes provocó que usuarios en redes sociales emprendieran una búsqueda para identificar a la persona que realizó el gesto considerado discriminatorio contra una aficionada surcoreana. Horas después, fue señalado Ulises Fernando Bernal Miramontes, cuya identidad fue corroborada mediante fotografías y registros públicos.

Bernal Miramontes ocupa un cargo directivo dentro del Colegio de Ingenieros Topógrafos Geomáticos de Jalisco y ha participado como representante de la organización en actividades académicas, foros especializados y eventos institucionales. Su posición dentro del gremio profesional incrementó las exigencias para que exista un pronunciamiento sobre lo ocurrido y una respuesta ante las críticas generadas por el incidente.