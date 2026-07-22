Exgobernador Ernesto Ruffo promueve amparo por acusaciones

El exmandatario estatal fue arrestado el 16 de julio en Ensenada tras una orden de aprehensión emitida por un juez federal

El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, promovió este martes un amparo en contra de la orden de aprehensión efectuada en su contra al ser acusado por su presunta responsabilidad en contrabando de hidrocarburos y la delincuencia organizada.

Ante esta solicitud, el juez federal admitió el recurso promovido por la defensa del exmandatario estatal, debido a que se alegaba la falta de comunicación y atención médica desde su detención, traslado y reclusión.

Un juez federal concedió una suspensión de oficio para que se garantice la integridad física de Ruffo y se eviten actos que pudieran poner en riesgo sus derechos fundamentales mientras se resuelve el juicio de amparo.

Amparo no busca cancelar la investigación, sino proteger los derechos de Ernesto Ruffo

El amparo promovido por Ernesto Ruffo no busca cancelar automáticamente la investigación, sino proteger sus derechos procesales y cuestionar la legalidad de su detención, mientras enfrenta un proceso penal por presuntos delitos relacionados con el huachicol fiscal y la delincuencia organizada

Ruffo fue arrestado el 16 de julio en Ensenada tras una orden de aprehensión emitida por un juez federal. La investigación también involucra a la empresa Ingemar, de la que Ruffo ha reconocido ser accionista minoritario.