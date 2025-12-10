Exgobernador César 'N' ingresa al Altiplano por lavado de dinero

Autoridades federales aseguran que el funcionario fue partícipe de una red de lavado de dinero tras utilizar el Sistema Financiero Mexicano como fachada

El exgobernador César "N" fue ingresado al Altiplano de Almoloya durante la noche de este lunes, luego de ser detenido en Chihuahua, por su presunta responsabilidad en lavado de dinero.

Exmandatario será presentado ante un juez de control por el delito de operaciones con recursos de procedencia Ilícita, cometido aparentemente durante su administración en el Gobierno Estatal, entre 2010-2016.

La Fiscalía General de la República afirmó que este funcionario del PRI fue partícipe de una red de lavado de dinero tras utilizar el Sistema Financiero Mexicano como fachada para ocultar la recepción de recursos ilícitos.

¿Exgobernador reaprehendido?

De acuerdo con la Fiscalía General de la República, el exmandatario estatal fue detenido por segunda ocasión.

La primera ocurrió durante su estancia en la ciudad de Miami, Florida, cuando autoridades estadounidenses luego de sufrir un accidente aéreo.

Fue en julio del 2022 cuando fue extraditado hacia México. Sin embargo, sus medidas cautelares fueron modificadas para obtener arresto domiciliario bajo la portación de un brazalete electrónico.