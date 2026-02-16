Exesposa de Javier Duarte obtiene asilo en Reino Unido

La defensa de Karime Macías Tubilla habría interpuso nuevos recursos y alegó irregularidades en el proceso de extradición

Karime Macías Tubilla obtuvo asilo en Reino Unido, lo que frena su posible extradición a México, donde es requerida para enfrentar una acusación por fraude específico por 112 millones de pesos en agravio del DIF de Veracruz, según reportes de autoridades del gabinete de seguridad.

La exesposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte Ochoa, es investigada por presuntamente participar en el desvío de recursos públicos durante su periodo como presidenta del organismo asistencial estatal.

Asilo en Reino Unido detiene proceso de extradición

La justicia británica resolvió conceder protección a Macías Tubilla tras analizar los recursos presentados por su defensa, lo que suspende el procedimiento para su traslado a México. La Fiscalía General de la República mantenía litigios para concretar su entrega desde años anteriores.

En febrero de 2022, la Corte de Magistrados de Westminster había autorizado su extradición; sin embargo, el equipo legal promovió nuevos recursos legales para impugnar la resolución. Entre los argumentos presentados se incluyó la prescripción del delito y presuntas irregularidades en la comunicación diplomática entre ambos países.

Además, el proceso se detuvo por la interposición de un recurso adicional fuera del procedimiento principal, cuya existencia no fue detallada a la cancillería mexicana hasta agosto del año pasado, de acuerdo con funcionarios consultados.

Acusaciones por desvío de recursos del DIF Veracruz

Las autoridades mexicanas señalan que durante su gestión al frente del DIF estatal, Macías Tubilla habría participado en el desvío de recursos públicos hacia empresas inexistentes. La investigación sostiene que estos movimientos financieros generaron un presunto daño patrimonial por más de 112 millones de pesos.

En diciembre de 2022, un juzgado federal en la Ciudad de México negó un amparo promovido por la defensa, con lo que se mantuvo vigente la orden de aprehensión en su contra. Pese a esta resolución, el proceso internacional continuó sujeto a los mecanismos legales del sistema judicial británico.

Detención en Londres y proceso en libertad

Macías Tubilla fue detenida en Londres en octubre de 2019 como parte del procedimiento de extradición solicitado por México. Posteriormente, obtuvo su libertad tras pagar una fianza de 150 mil libras esterlinas, lo que le permitió continuar el proceso judicial sin permanecer en prisión preventiva.

Desde entonces, el caso avanzó en distintas etapas legales dentro del sistema británico, donde se analizaron los elementos presentados tanto por las autoridades mexicanas como por la defensa de la imputada.

Argumentos de la defensa sobre el caso penal

Según información de autoridades consultadas, el asilo fue concedido tras considerar los argumentos presentados por su equipo legal, los cuales sostienen que la acusación se basa principalmente en el testimonio de Juan Antonio Nemi Dib.

La defensa afirmó que dicha declaración habría sido obtenida bajo tortura durante el gobierno encabezado por Javier Duarte Ochoa, lo que fue presentado como elemento para cuestionar la validez de la imputación penal.

El otorgamiento del asilo implica que el proceso de extradición quedará suspendido mientras se mantenga vigente la protección internacional concedida por Reino Unido. No obstante, el caso continúa siendo un tema de seguimiento para autoridades mexicanas, quienes mantienen abierta la investigación relacionada con el presunto desvío de recursos públicos.

Las autoridades federales indicaron que se mantendrán atentas a cualquier modificación en el estatus legal de Macías Tubilla, así como a las resoluciones que puedan surgir en el ámbito internacional respecto al caso.