Exdirector de Pemex comparece por violencia familiar

Víctor Rodríguez Padilla fue presentado ante un juez en Morelos tras ser detenido por una investigación por presunta violencia familiar contra su esposa

El exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, compareció este miércoles ante un juez de control por el delito de violencia familiar, tras ser detenido un día antes en la Ciudad de México.

De acuerdo con medios de Morelos, la audiencia se llevó a cabo en los Juzgados de Atlacholoaya.

La detención ocurrió el martes en la colonia Narvarte, en la alcaldía Benito Juárez, como resultado de un operativo conjunto entre las fiscalías de la Ciudad de México y Morelos.

En un comunicado, ambas instituciones señalaron que Víctor “N” es investigado por su probable participación en hechos de violencia familiar en contra de su esposa.

Defensa rechaza prisión preventiva

El abogado del exfuncionario aseguró que el delito que se le imputa a su cliente no amerita prisión preventiva y acusó que existe un "linchamiento mediático" en torno al caso.

"Ya lo están magnificando, ese es el problema, el linchamiento mediático", declaró.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Morelos reiteró que ninguna persona está por encima de la ley y afirmó que las denuncias por violencia contra las mujeres serán investigadas con seriedad y apego a derecho para garantizar la protección de las víctimas.

Difundieron videos de la agresión

El pasado 26 de junio, María Felicia Jiménez publicó en YouTube videos en los que se observa una presunta agresión física por parte de Víctor "N".

En las imágenes se aprecia cómo ambos forcejean por un portafolio mientras un menor de edad permanece en el lugar. Posteriormente, la mujer es empujada hacia un sillón y continúa el forcejeo mientras intenta proteger el portafolio.

Durante la agresión, el niño se refugia en las escaleras de la vivienda, mientras que en el intercambio la víctima logra desprender la playera del entonces funcionario.