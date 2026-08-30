Examen de control de la UNAM termina con desplome de puntajes

De acuerdo con los resultados publicados por la Dirección General, se observaron brechas de hasta 45 aciertos en diversas carreras respecto a la prueba online

La aplicación del examen de control presencial de ingreso a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) registró una caída generalizada en los puntajes mínimos de selección en comparación con la evaluación virtual que fue anulada.

De acuerdo con los resultados publicados por la Dirección General de Administración Escolar (DGAE), se observaron brechas de hasta 45 aciertos en diversas carreras respecto a la prueba previa.

El descenso más drástico ocurrió en la licenciatura de Enfermería de la FES Zaragoza, donde el umbral de ingreso se desplomó de 103 a 58 aciertos.

Un fenómeno similar se presentó en el área de la salud: Cirujano Dentista en la FES Iztacala cayó de 109 a 65 puntos, mientras que Odontología en Ciudad Universitaria (CU) pasó de 112 a 70 aciertos.

En la carrera de Médico Cirujano de la Facultad de Medicina en CU, el mínimo requerido se fijó en 92 aciertos, cifra significativamente menor a los 117 registrados en la modalidad en línea y a los 111 del promedio histórico. Por su parte, la misma oferta en la FES Iztacala descendió de 115 a 84 puntos, quedando 19 aciertos por debajo del corte de CU.

Otras disciplinas también reportaron reducciones severas:

Administración (Facultad de Contaduría y Administración): bajó de 108 a 67 aciertos.

Derecho (FES Acatlán): cayó de 87 a 46 aciertos.

Ajuste en la matrícula y ausentismo

Para el ciclo escolar 2026-2027/1, la máxima casa de estudios recibirá a un total de 49,074 alumnos de primer ingreso a nivel licenciatura. De ellos, 28,151 ingresarán mediante Pase Reglamentado y 20,923 a través del concurso de selección.

Esta última cifra refleja una reducción de 1,039 lugares en comparación con los 21,962 aspirantes seleccionados en la prueba en línea cancelada. El ajuste estuvo acompañado por un marcado ausentismo durante la jornada presencial, acentuado en las carreras del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED); en Psicología a distancia, por ejemplo, solo se presentó el 51% de los convocados.

En términos de competencia, la tasa de aceptación mostró contrastes acentuados según la modalidad y el área de estudio. Mientras que en carreras de alta demanda como Medicina en la FES Iztacala solo fue admitido el 26.2% de los aspirantes (uno de cada cuatro), en Psicología SUAyED la cifra de seleccionados alcanzó el 82.5% (más de ocho de cada diez).