Exalta Sheinbaum llamado de paz del papa ante críticas de Trump

Donald Trump lanzó un duro mensaje contra el papa León XIV al que ha reprochado ser débil con el crimen y terrible en política exterior

La presidenta Claudia Sheinbaum celebró este lunes el llamado de paz que hizo el papa León XIV ante la escalada bélica en Medio Oriente, en medio del intercambio de mensajes que han tenido el pontífice y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"El papa ha estado llamando permanentemente a la paz, que es algo que nosotros celebramos esta posición del Papa. que ha estado llamando no solo a Estados Unidos sino a todos, Israel, a todos, a no intervenir, a garantizar la paz en el mundo", aseveró la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La mandataria mexicana subrayó que la del papa León XIV es una "posición muy cristiana" y reconoció la labor del sumo pontífice quien, dijo, no solamente representa una religión "sino un Estado que ha estado convocando a la paz del mundo".

"Y esa siempre va a ser nuestra posición, la de apoyar la paz", zanjó al evitar referirse a las críticas de Trump.

La reacción de Sheinbaum ocurre luego de que el fin de semana, Trump lanzara un duro mensaje contra el papa León XIV al que ha reprochado ser "débil con el crimen y terrible en política exterior" y le ha instado a "concentrarse en ser un gran papa, no un político", entre otras críticas.

El pontífice ha respondido a estas declaraciones del presidente de Estados Unidos, a quien ha recordado que la iglesia "tiene la obligación moral de ir contra la guerra", según dijo en declaraciones a los periodistas que viajan con él en su viaje a África, que ha comenzado este lunes.

León XIV aseguró además que no tiene "miedo" de la administración Trump o de "declarar fuertemente el mensaje del Evangelio".