Evita Sheinbaum confirmar 'centro de exterminio' en Nayarit

La presidenta indicó que se estableció contacto con autoridades estatales para enviar personal de la Comisión Nacional de Búsqueda para verificar lo encontrado

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este jueves que su Gobierno todavía no puede confirmar los hallazgos en un predio del estado de Nayarit, donde la Fiscalía local investiga un presunto "centro de exterminio" por incineración y una fosa con restos humanos.

“No sabemos todavía, hasta que no llegue la Comisión (Nacional) de Búsqueda, haga su trabajo, no podemos oficialmente decir qué fue lo que se encontró”, señaló la mandataria durante su conferencia matutina al ser cuestionada sobre si se había confirmado la localización de cuerpos en un predio en el municipio de Xalisco, Nayarit.

La gobernante explicó que instruyó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, a establecer contacto con las autoridades estatales y enviar personal de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) para verificar lo encontrado.

La CNB informó el miércoles del envío de un equipo técnico especializado al municipio de Xalisco, donde desde el 3 de octubre se realizan inspecciones en un predio de la localidad de La Curva.

La fiscal de Nayarit, Elvia Ludmila Heredia, había informado del hallazgo de fragmentos óseos, prendas de vestir y una estructura artesanal presuntamente utilizada para incinerar cuerpos, además de una fosa con restos humanos.

Hasta ahora, las autoridades no han precisado el número de posibles víctimas ni anunciado identificaciones genéticas.