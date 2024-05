 Evaluará Máynez 'día a día' campaña tras tragedia en mitin

Jorge Álvarez Máynez dijo que no se hará a un lado de sus responsabilidades por lo que descartó renunciar a la carrera presidencial

El candidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de México, Jorge Álvarez Máynez, anunció este viernes que evaluará "día a día" cómo seguirá su campaña tras el accidente que dejó 9 muertos y 121 heridos en un mitin en Nuevo León.

"Lo vamos a tener que evaluar, también de acuerdo a la evolución de las personas (hospitalizadas), pero lo evaluaremos día a día y hora a hora", sostuvo en declaraciones previas a un encuentro privado con estudiantes de la Escuela de Periodismo Carlos Septién, en la Ciudad de México.

Máynez, de 38 años, descartó que el acto supusiese reactivar su campaña para las elecciones del 2 de junio, ya que canceló su presencia en el cierre de campaña de los candidatos del partido en el estado de Jalisco.

"Voy a tener este encuentro privado y estaré con mi familia después, que no los he visto desde el accidente", añadió, y lamentó no poder acudir a los últimos eventos de sus homólogos en distintos niveles de poder.

Sin embargo, se comprometió a "seguir haciendo la mejor campaña" que permitan las circunstancias, con respeto hacia las víctimas y "consciente" de lo que hay en juego en las elecciones.

"Nunca me voy a hacer a un lado de las responsabilidades, en ningún sentido", por lo que descartó renunciar a la carrera presidencial.

El pasado miércoles, el viento que sorprendió a los congregados en el mitin de MC en San Pedro Garza García derribó estructuras metálicas y el escenario donde estaban los candidatos.

Decenas de personas quedaron atrapadas y otras sufrieron golpes, aunque los candidatos resultaron sin lesiones graves.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había pronosticado el miércoles un viento con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora y posibles tolvaneras, aunque el gobernador Samuel García aseguró que esto no estaba previsto en la metrópoli de Monterrey.

En este sentido, Máynez anunció en su cuenta de X que la coordinadora general de su campaña, Laura Ballesteros, será dada de alta "en unas horas", aunque permanecerá en Monterrey, "para seguir al pendiente de forma personal" de los accidentados y de las familias de las víctimas.

