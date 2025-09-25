Evacúan Prepa 6 de la UNAM por presunta amenaza de bomba

La Escuela Nacional Preparatoria N.º 6 “Antonio Caso” de la UNAM fue desalojada este martes tras reportarse una presunta amenaza de bomba.
Alumnos, docentes y personal administrativo fueron evacuados como medida preventiva luego de que en los baños de hombres se encontrara un papel con un mensaje alarmante: "Pusimos una bomba, encuéntrenla".
Las autoridades universitarias activaron los protocolos de seguridad y coordinaron con cuerpos de emergencia para revisar las instalaciones y garantizar la seguridad de toda la comunidad escolar.
Hasta el momento no se ha localizado ningún artefacto explosivo ni se ha identificado a alguna persona responsable.
El incidente generó preocupación entre estudiantes y padres, quienes han seguido de cerca los informes oficiales.
En redes sociales, se difundieron rumores sobre encapuchados armados en el plantel, aunque la universidad no ha confirmado esta información.
Desalojan #Prepa6 de la UNAM, aseguran en redes que presuntamente habría presencia de encapuchados armados. Otros alumnos señalaron que, aparentemente, había una cartel de que supuestamente habían explosivos dentro de la escuela.— Jessica Luna (@lcjy94) September 24, 2025
La entrada del plantel fue cerrada. pic.twitter.com/XNfHfeY5HS