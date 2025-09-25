Evacúan Prepa 6 de la UNAM por presunta amenaza de bomba

Alumnos y personal de la Prepa 6 “Antonio Caso” fueron evacuados tras hallarse un mensaje que alertaba sobre una bomba; autoridades revisan el plantel

La Escuela Nacional Preparatoria N.º 6 “Antonio Caso” de la UNAM fue desalojada este martes tras reportarse una presunta amenaza de bomba.

Alumnos, docentes y personal administrativo fueron evacuados como medida preventiva luego de que en los baños de hombres se encontrara un papel con un mensaje alarmante: "Pusimos una bomba, encuéntrenla".

Las autoridades universitarias activaron los protocolos de seguridad y coordinaron con cuerpos de emergencia para revisar las instalaciones y garantizar la seguridad de toda la comunidad escolar.

Hasta el momento no se ha localizado ningún artefacto explosivo ni se ha identificado a alguna persona responsable.

El incidente generó preocupación entre estudiantes y padres, quienes han seguido de cerca los informes oficiales.

En redes sociales, se difundieron rumores sobre encapuchados armados en el plantel, aunque la universidad no ha confirmado esta información.