Evacúan a seis personas tras flamazo en lavandería de la CDMX

El siniestro dejó daños materiales en lavadoras y ropa, además de la evacuación preventiva de seis personas sin registrar lesionados.

Una fuga de gas registrada al interior de un establecimiento comercial generó un flamazo y posterior incendio en el cruce de la Calle Sur 133 y Calle Oriente 106, en la colonia Gabriel Ramos Millán, dentro de la alcaldía Iztacalco. El incidente requirió la rápida movilización de los servicios de emergencia de la Ciudad de México para sofocar el fuego y prevenir riesgos mayores en la zona urbana.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar de los hechos para desplegar maniobras de control y extinción de las llamas. Tras varios minutos de labores contundentes, las autoridades informaron que el siniestro fue controlado plenamente, evitando que el fuego se extendiera a los inmuebles aledaños de la colonia.

De acuerdo con los reportes emitidos por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), el fuego dejó afectaciones materiales que incluyen cuatro lavadoras, dos secadoras y una cantidad regular de prendas de vestir que se encontraban dentro del local.

Durante las acciones operativas, el personal de Protección Civil coadyuvó en la evacuación preventiva de seis personas que se localizaban en el área afectada. Los cuerpos de auxilio confirmaron que no se registraron personas lesionadas ni intoxicadas por la conflagración. Al término de las labores de enfriamiento, las autoridades procedieron a emitir las recomendaciones correspondientes en materia de prevención y seguridad para el comercio.