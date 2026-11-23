Un incendio en los pisos 9 al 11 en Santa Cruz Atoyac, Benito Juárez, movilizó a Bomberos y dejó dos valoraciones médicas sin saldo oficial aún.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México informó que 250 personas fueron evacuadas como medida preventiva tras el incendio registrado en el noveno piso de un edificio ubicado en el cruce de calle Jaca y avenida Popocatépetl, en la colonia Santa Cruz Atoyac, alcaldía Benito Juárez, sin que al momento se reportaran lesionados.

De acuerdo con el reporte oficial de la SGIRPC, personal operativo coadyuvó en las labores de evacuación junto con los cuerpos de emergencia que intervinieron para sofocar el fuego en el inmueble, mientras las autoridades pidieron evitar circular por la zona y ceder el paso a las unidades de atención.

Propagación, extinción y despliegue en el punto

Durante el desarrollo de la emergencia, las llamas y el humo se extendieron entre los pisos 9, 10 y 11 de la estructura, lo que demandó más de una hora de trabajos por parte del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México antes de completar la extinción del fuego y pasar a las maniobras de remoción y enfriamiento.

Mientras se mantiene el seguimiento a la valoración médica en el sitio —tras un reporte previo de dos personas atendidas en el lugar y sin que se haya difundido aún un balance oficial definitivo de lesionados—, corporaciones como los Bomberos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y las áreas de Protección Civil continuaron atendiendo la contingencia en la colonia Santa Cruz Atoyac.