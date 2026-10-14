EUA sanciona a red empresarial ligada al Cártel del Noreste

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este martes a 15 personas, cuatro físicas y 11 morales vinculadas al Cártel del Noreste.
A través de redes sociales, autoridades estadounidenses detallaron que fue por medio de la Oficina de Control de Activos Extranjeros en la que se impusieron dichas medidas.
"Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros sancionó a cuatro individuos y 11 entidades conectadas al Cártel del Noreste (CDN), incluidos individuos y empresas involucradas en carreras de caballos cuarto de milla, construcción, transporte de carga y el sector de petróleo y gas. La evolución del CDN a partir de su predecesor, Los Zetas —responsables de algunos de los ataques con mayor número de víctimas mortales en la historia de México—, subraya la gravedad de la amenaza continua del CDN a los Estados Unidos y la región".
Today, the Office of Foreign Assets Control sanctioned four individuals and 11 entities connected to Cartel del Noreste (CDN), including individuals and businesses involved in quarter horse racing, construction, trucking, and the oil and gas sector, CDN’s evolution from its predecessor, Los Zetas—responsible for some of the deadliest mass‑casualty attacks in Mexican history—underscores the severity of CDN’s continued threat to the United States and the region.— Treasury Department (@USTreasury) October 13, 2026
Entre las principales actividades de las 11 entidades sancionadas se destaca la vinculación a carreras de caballos cuarto de milla, construcción, transporte de carga y el sector de petróleo y gas.
Por su parte, la Embajada de Estados Unidos en México afirmó que se trata de una organización predecesora "responsable de algunos de los ataques con mayor número de víctimas en la historia de México".
"Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a cuatro personas y 11 entidades vinculadas al Cártel del Noreste (CDN), incluidas personas y empresas relacionadas con las carreras de caballos Cuarto de Milla, la construcción, el transporte de carga y el sector de petróleo y gas. La evolución del CDN a partir de su organización predecesora, Los Zetas —responsable de algunos de los ataques con mayor número de víctimas en la historia de México—, evidencia la gravedad de la amenaza que el CDN continúa representando para Estados Unidos y la región".— Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) October 13, 2026
UIF fortalece acciones contra red financiera del Cártel del Noreste
Por su parte, la Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, (UIF) fortaleció sus acciones contra la estructura financiera vinculada al Cártel del Noreste.
"Entre los principales hallazgos destacan operaciones atípicas, movimientos de recursos que no corresponden con los perfiles transaccionales reportados, inconsistencias fiscales y sociedades con limitada o nula actividad económica identificable, lo que podría indicar la utilización de estructuras corporativas para movilizar recursos de origen ilícito".
📢 #ComunicadoDePrensa La Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, en coordinación con autoridades de Estados Unidos, fortalece acciones contra estructuras financieras vinculadas al Cártel del Noreste. Como parte de las acciones de cooperación bilateral para combatir las finanzas de la delincuencia organizada, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a 15 sujetos (cuatro personas físicas y 11 personas morales), presuntamente vinculados con una red financiera del Cártel del Noreste. https://t.co/kkNry2QSIg 🌐— Hacienda (@Hacienda_Mexico) October 13, 2026
Esto las incluye en la "Lista de Personas Bloqueadas" como medida preventiva para bloquear sus operaciones financieras.