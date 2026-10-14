VIE 14 FEB
30°

Nacional

EUA sanciona a red empresarial ligada al Cártel del Noreste

Por: Diana Valeria Leyva

13 Octubre 2026, 10:15

Compartir
WhatsApp

Los sancionados son incluidos en la 'Lista de Personas Bloqueadas' como medida preventiva para bloquear sus operaciones financieras

EUA sanciona a red empresarial ligada al Cártel del Noreste

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este martes a 15 personas, cuatro físicas y 11 morales vinculadas al Cártel del Noreste.

A través de redes sociales, autoridades estadounidenses detallaron que fue por medio de la Oficina de Control de Activos Extranjeros en la que se impusieron dichas medidas.

"Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros sancionó a cuatro individuos y 11 entidades conectadas al Cártel del Noreste (CDN), incluidos individuos y empresas involucradas en carreras de caballos cuarto de milla, construcción, transporte de carga y el sector de petróleo y gas. La evolución del CDN a partir de su predecesor, Los Zetas —responsables de algunos de los ataques con mayor número de víctimas mortales en la historia de México—, subraya la gravedad de la amenaza continua del CDN a los Estados Unidos y la región".

Entre las principales actividades de las 11 entidades sancionadas se destaca la vinculación a carreras de caballos cuarto de milla, construcción, transporte de carga y el sector de petróleo y gas.

Por su parte, la Embajada de Estados Unidos en México afirmó que se trata de una organización predecesora "responsable de algunos de los ataques con mayor número de víctimas en la historia de México".

UIF fortalece acciones contra red financiera del Cártel del Noreste

Por su parte, la Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, (UIF) fortaleció sus acciones contra la estructura financiera vinculada al Cártel del Noreste.

"Entre los principales hallazgos destacan operaciones atípicas, movimientos de recursos que no corresponden con los perfiles transaccionales reportados, inconsistencias fiscales y sociedades con limitada o nula actividad económica identificable, lo que podría indicar la utilización de estructuras corporativas para movilizar recursos de origen ilícito".

Esto las incluye en la "Lista de Personas Bloqueadas" como medida preventiva para bloquear sus operaciones financieras.

 

 

 

Comentarios