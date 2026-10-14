EUA sanciona a red empresarial ligada al Cártel del Noreste

Los sancionados son incluidos en la 'Lista de Personas Bloqueadas' como medida preventiva para bloquear sus operaciones financieras

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este martes a 15 personas, cuatro físicas y 11 morales vinculadas al Cártel del Noreste.

A través de redes sociales, autoridades estadounidenses detallaron que fue por medio de la Oficina de Control de Activos Extranjeros en la que se impusieron dichas medidas.

"Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros sancionó a cuatro individuos y 11 entidades conectadas al Cártel del Noreste (CDN), incluidos individuos y empresas involucradas en carreras de caballos cuarto de milla, construcción, transporte de carga y el sector de petróleo y gas. La evolución del CDN a partir de su predecesor, Los Zetas —responsables de algunos de los ataques con mayor número de víctimas mortales en la historia de México—, subraya la gravedad de la amenaza continua del CDN a los Estados Unidos y la región".